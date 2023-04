Prasideda Saulės užtemimas: Budraitytė įspėja 2 Zodiako ženklus

Astrologė, būrėja Vaiva Budraitytė sako, kad Lietuvai, kaip šaliai, šis užtemimas nebus itin sunkus, tačiau dar vertėtų per daug neatsipalaiduoti, nes lengvesnis periodas prasidės kiek vėliau.

„Balandžio 20 dienos Saulės užtemimas yra paskutinis blogų užtemimų periodas“, – džiugia žinia dalijosi ji ir pridūrė, kad Saulė daugiau veikia valdžią, vyrus.

Būkite atsargūs

Saulės užtemimas įvyks Jaučio ženkle, po šio užtemimo prasidės „užtemimų koridorius“ – po dviejų savaičių Skorpiono ženkle įvyks Mėnulio užtemimas. Tad ir šiandien, ir artimiausias dvi savaites itin atidūs turėtų būti Jaučiai ir Skorpionai.

Vis dėlto, astrologės teigimu, atsargesni turėtų būti visi – nevartoti alkoholio, nepaisant to, kad Velykos jau praėjo, laikytis veganinės mitybos.

Be to, balandžio 20 d., per Saulės užtemimą, Saulė sudarys kvadratą su Marsu, tad būkite atsargūs keliuose, nesivelkite į pykčius:

„Gali būti padidėjęs avaringumas, didesnė nelaimingų atsitikimų tikimybė. Ši diena – kritinė, avaringesnė, konfliktiškesnė. Reikia ir vairuoti labai atsargiai, ir nerizikuoti, su įvairiais aparatais, sprogmenimis nežaisti.“

Be to, per užtemimą ir kelias dienas po jo nepradėkite jokių darbų, laiką praleiskite ramybėje, kaip sako V. Budraitytė, tai puikus metas pasidaryti dvasinę pauzę. „Šias dvi savaites reikėtų ramiau pabūti visomis prasmėmis“, – sakė astrologė.

Džiugi žinia ta, kad po poros savaičių prasidės ramus ir malonus metas – artėjanti vasara nusimato labai smagi ir be didesnių netikėtumų.