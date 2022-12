Prasideda pilnatis: Budraitytė įspėja 3 Zodiako ženklus

Astrologė, būrėja Vaiva Budraitytė teigia, kad sudėtingiausia pilnaties diena bus gruodžio 14 d., tad šią dieną vertėtų daugumai pasisaugoti:

„Pilnaties laikotarpiu pirmiausiai reikėtų labiausiai pasisaugoti darbe, kolektyve būti atsargesniems, nes šiuo metu galite patirti daugiau įtampos, nesusišnekėjimo, pykčio ar kivirčų, kurių nenusipelnėte.

Taip pat reikėtų pasisaugoti ir gatvėje, nes gruodžio 12-14 dienomis bus padidėjusi traumų tikimybė, tad žiūrėkite, kad nepaslystumėte, nesusilaužytumėte kažko ar nenusisuktumėte kojų.“

Visgi, Vaiva nuramina – po sudėtingos pilnaties ateis ramios dienos ir emocinis fonas bus puikus.

Atsargesniems teks būti Šauliams, Žuvims ir Vėžiams

Be to, astrologė primena, kad per pilnatį neretai daugelis žmonių tampa piktesni, keistesni, todėl taip pat reikėtų privengti ir konfliktų, bereikalingų pykčių.

„Galite sutikti kelyje keistuolių, tačiau ir patys stenkitės jais nebūti, nesivelkite į kivirčus, kadangi tai susiję ne tik su pilnatimi, tačiau ir bendru Lietuvos horoskopu“, – sako ji.

Anot V. Budraitytės, sudėtingiau per pilnatį bus Šaulio Zodiako ženklo atstovams, taip pat neramumai neaplenks ir Žuvų bei Vėžių. Visiems kitiems seksis vidutiniškai.