Prasideda itin sunki savaitė: Budraitytė įspėja 2 Zodiako ženklus

Ši pilnatis yra išskirtinė net dėl kelių dalykų. Visų pirma, pagal ją yra skaičiuojamos stačiatikių Velykos, o taip pat mėnulis šiuo metu ypatingas ir dėl to, kad jis bus vizualiai didesnis, nei bet kada metuose. Vizualiai atrodo, kad mėnulis pasislenka arčiau žemės, susidaro mistinis mėnulio vaizdas – jis vadinamas rožiniu mėnuliu.

Astrologė Vaiva Budraitytė teigia, jog visa ši savaitė yra labai mistinė ir ypatinga. Reikėtų būti atsargesniems, gyventi harmonijoje, nes per pilnatį suaktyvėja dvasinės ligos. Kad atėjo pilnatis dažniausiai išduoda ir žmonių elgesys, kuris šiuo metu būna gan neadekvatus ir nestandartinis. O kadangi šią savaitę yra rožinis mėnulis, jo poveikis yra dar stipresnis.

Žmonių jautrumas daug didesnis

Rožinio mėnulio pilnatį supa ir legendos. Gegužės pirmomis dienomis yra rengiami raganų šabašai, kuomet merginos susirenka tam tikroje mistinėje jėgos vietoje, ten šoka, dainuoja, skraido ant šluotų ir šoka su velniais. Tokia, pasak astrologės, yra tradicinė legenda apie šią pilnatį.

V. Budraitytė sako, jog net ir paprasta pilnatis yra labai stipri energetiškai, tačiau šią savaitę, mėnulio galia bus daug didesnė:

„Mėnulis skleidžia ypatingą psichinę energiją, o jam priartėjus prie žemės ir vizualiai padidėjus, poveikis yra 10 kartų stipresnis.“

Per pilnatį astrologė pataria nevartoti alkoholio bei save labai prižiūrėti, nes būtent per pilnatį įvyksta daug nelaimių, o ši pilnatis yra itin sunki:

„Per pilnatį žmogaus jautrumas yra daug didesnis, nei įprastai, todėl žmonės pasidaro šiek tiek išprotėję. Juntama nemiga, nerimas, pasireiškia baimės. Reikėtų vengti visų barnių, agresyvių veiklų ir agresyvaus vairavimo, pilnaties metu visad padaugėja nelaimingų atsitikimų. Patarčiau vengti alkoholio, jis gali sukelti daug nelaimių.“

V. Budraitytė rekomenduoja šią savaitę kuo daugiau būti gamtoje, ramybėje. Pilnatis yra puikus laikas rinkti įvairias žoleles ir vaistažoles, geriausia būtų vengti triukšmo ir atsipalaiduoti.

„Reikėtų daugiau pamedituoti, pasimelsti, pasivaikščioti po gamtą. Šiuo metu yra labai palanku rinkti žoleles, kaip šalpusniai, beržų pumpurai, cikorijos. Paskutinė proga prisikasti kiaulpienių, po šios pilnaties, gegužės pirmomis dienomis, jos bus per vėlu. Per šią pilnatį renkamos žolelės yra pačios stipriausios energetiškai. Svarbiausia per pilnatį pabūti su gamta, pasirinkti augalėlių, pasportuoti, pakvėpuoti grynu oru“, – sako astrologė.

Sunkiausia bus Liūto ir Skorpiono ženklams

Laukia tikrai sunki pilnatis, pasak V. Budraitytės, sunkiausia bus Liūto ir Skorpiono zodiako ženklams. Tačiau astrologė nuramina, harmoningi žmonės didelio poveikio gali ir nejausti:

„Harmoningiems žmonėms net ir patys sunkiausi kosminiai periodai praeina gan lengvai. Tad žmonėms, kurie yra ramesni, nesiblaško, daugiau būna tyloje šią savaitę bus daug lengviau.“