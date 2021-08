Prasideda itin sunki pilnatis: įspėja saugotis 3 Zodiako ženklus

Vandens nešėjas mokys mus susitaisyti tas savasties dalis, į kurias nuolatos lėkdami sąmoningai nekreipiame dėmesio. Jei esate vienas iš tų Zodiako ženklų, kuriuos labiausiai paveiks 2021 rugpjūčio mėnulio pilnatis, pasiruoškite neramumams darbe ir nepatogiems trikdžiams kasdienėje rutinoje, rašo bustle.com.

Jautis

Pasiruoškite radikaliam asmeninio pašaukimo pasikeitimui, nes pilnatis patenka į jūsų dešimtuosius namus, dar vadinamus profesijos ir pašaukimo namais. Ar jums sunku suderinti savo darbą ir asmeninį gyvenimą? Jei taip, gali būti pats laikas pradėti ieškoti darbo. Aukos, kurias skiriate darbui, gali turėti įtakos jūsų rūpinimuisi savimi arba galite pajusti nerimą, nes jūsų vertybės nebesutampa su dabartiniu darbu.

Pilnatis Vandenyje leis jums pastebėti detales ieškant prasmės ir tikslo, o tai nėra lengva pamoka. Pasinaudokite mėlynojo mėnulio magija, kad apmąstytumėte savo darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir išreikštumėte savo pašaukimą. Sugalvokite savo svajonių darbą ir tikėkite jo egzistavimu, patobulinkite savo gyvenimo aprašymą ir nepamirškite − nesitenkinkite niekuo, kas neatitinka jūsų siekiamybės.

Mergelė

Šio Zodiako ženklo kelyje laukia didžiulis sutrikimas. Pilnatis Vandenyje suaktyvina jūsų šeštąjį namą, susijusį su jūsų kasdienybe ir darbiniu gyvenimu. Esate puikiai organizuotas žemės ženklas, dažnai jaučiatės galingiausi, kai turite nusistovėjusią tvarką bei struktūrą, tačiau ši pilnatis stoja tam, kad jums paaiškintų, į kokius griežtus kasdienybės rėmus save įstatėte.

Mėnulio pilnatis išbandys jūsų nusistovėjusius įpročius ir įneš įvairovės, padėsiančios jums tapti atsparesniems netikėtiems pokyčiams. Pabandykite tai palengvinti − užuot visiškai pakeitę savo dienos režimą, jį šiek tiek sukeiskite vietomis. Jums teks išeiti iš savo komforto zonos, todėl būkite atviri pokyčiams, kuriuos jums atneša Vandenis.

Vandenis

Be jokios abejonės, pajusite šio vandens įkrauto mėlynojo mėnulio intensyvumą, nes šis jo švytėjimas ryškiai spindės jūsų pirmajame name, dar žinomame kaip savasties name. Išryškės vidinė kova tarp jūsų nepasotinamo nepriklausomybės poreikio ir jūsų aistros dėl socialinio teisingumo. Galbūt per daug savęs atiduodate didesnėms problemoms, dėl kurių jums nebelieka kokybiško laiko sau.

Ir atvirkščiai – galbūt, jūs per daug atsiribojate nuo kitų, o tai trukdo jums justi brangių žmonių artumą. Šiuo laikotarpiu jokiu būdu negalite sau leisti vengti vidinių konfliktų ar juos užgniaužti. Skirkite laiko susigaudyti nelengvuose jausmuose, vis išryškėjančiuose pastarosiomis keliomis savaitėmis. Pabandykite rašyti dienoraštį ar pasirinkite tokį kūrybinį pomėgį, kuris ramina jūsų mintis.