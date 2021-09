Prasideda itin pavojingas laikas: Budraitytė įspėja 1 Zodiako ženklą saugotis

Nors įprastai priešpilnio metu galima pradėti viską, kas norime, kad augtų, šis yra kitoks – astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė naujienų portalui tv3.lt pasakoja, jog kurį laiką reikėtų būti itin atsargiems.

Nepasitenkinimo pikas

Pirmieji rudens mėnesiai bus nelengvi ir astrologinė padėtis nėra itin palanki, todėl stenkitės šį laiką praleisti ramiai, neužsibrėžkite didelių tikslų, nes viskas gali nueiti veltui.

„Ruduo, šitas mėnuo ir spalis yra sudėtingas, lapkritį gali labiau atsileisti viskas, bet rugsėjo vidurys yra labai agresyvus ir sudėtingas. Dėl to per šį priešpilnį nereikėtų nieko per daug pradėti“, – kalbėjo V. Budraitytė.

Šis laikotarpis sunkus dėl planetų išsidėstymo – Saulė yra opozicijoje, kas reiškia, kad gali augti žmonių nepasitenkinimas, ypač valdžia. Astrologė įspėja, kad galime sulaukti visko ir gali kilti netgi protestų bangos:

„Šiame priešpilnyje nusimato, kad gali būti su Vyriausybe ar net Prezidentu kažkokių nemalonumų, dar bus kažkoks ar nepasitenkinimas, ar pasipriešinimas.

Būtent 13 dieną yra pikas, tai reiškia, kad yra maksimaliai išreikštas kosmose kažkoks dalykas. Priešpilnis reiškia begalinį augimą, kas reiškia nepasitenkinimo augimą valdžios atžvilgiu. Nepasitenkinimo augimas didelis, kadangi dabar ir taip auga mėnulis.“

Venkite konfliktų

Lietuvoje rugsėjo mėnesį priešpilnis prasideda įvestais ribojimais dėl pasaulyje siaučiančios pandemijos, kas, anot V. Budraitytės, reiškia, kad viskas tik augs – tai dar viena priežastis nepradėti naujų veiklų, nes viskas galiausiai gali pasibaigti ribojimais.

Kiekvienam žmogui šiuo metu labiausiai reikėtų vengti konfliktų – jie gali išaugti į didelio masto nesutarimus, o dėl nepalankios astrologinės padėties situacija gali dar labiau paaštrėti.

„Kaip ir per jaunatį, turi būti labai atsargus požiūris. Reikėtų labai vengti nervintis, konfliktuoti, nes tuos konfliktus po to reikia padauginti iš 100, nes bendra astrologinė padėtis yra sudėtinga. Geriau nutylėti, pabūti kvailesniam ir niekur nesivelti, kur nereikia ir žiūrėti savęs, nes jeigu kiekvienas žiūrėsim savęs, visur bus tvarka“, – pataria astrologė.

Turintiems ligų ar norintiems numesti svorio, vertėtų tai pradėti daryti dabar, nes rezultatas bus stulbinantis. Dėl susiklosčiusios padėties lengviau seksis save riboti, prižiūrėti mitybą ir rūpintis kūnu bei sveikata:

„Kadangi apribojimai auga ir bendras fonas apribojimų yra augantis, reiškia šiuo metu riboti save yra lengviau. Tiems, kurie, pavyzdžiui, nori atsikratyti viršsvorio, kur reikia save riboti – tokius dalykus dabar reikia daryti.“

Atsargiems reikėtų būti Mergelės ženklo atstovams

Sudėtingas metas bus visiems Zodiako ženklų atstovams – būtent dėl šios priežasties reikėtų vengti streso, būti atidesniems ir atsargesniems, šį laikotarpį praleisti kaip įmanoma ramiau ir laukti, kada astrologinė situacija pagerės ir bus palankesnė.

Vis dėlto, itin atsargiems reikėtų būti Mergelės ženklo atstovams, ypač tiems, kurie disponuoja didelėmis pinigų sumomis.

„Mergelė yra pinigai, turtas, nes Mergelės ženkle yra daugiausiai turtingų žmonių. Ypatingai verslininkai turėtų būti atidūs, jiems didžiausias pavojus, kad viskas gali mažėti, nes augimas yra ribojimų, o ribojimas yra mažėjimas“, – įspėja V. Budraitytė.