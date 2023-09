Pranešė liūdną žinią apie Celine Dion ateitį: gerbėjai sugniuždyti

Šaltiniai teigia, kad dainos „My Heart Will Go On“, tikėtina, daugiau nebeišgirsite gyvai iš dainininkės lūpų, nes ji kovoja su nepagydoma liga. 55 metų dainininkei, kovojančiai su sustingusios asmenybės sindromu, gali tekti visiškai nutraukti karjerą ir daugiau nebekoncertuoti po to, kai gegužę ji paskelbė, kad atšaukia savo pasaulines gastroles „Courage World Tour“.