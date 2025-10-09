Prabilo, kaip Lapinskas atsidūrė labdaros renginyje: kvietimas buvo skirtas ne jam

Šis sutuoktinių dalyvavimas renginyje sulaukė visuomenės dėmesio, ne vienas svarstė, kodėl sutuoktinių pora buvo pakviesta į renginį. Naujienų portalui tv3.lt pavyko gauti atsakymą į šį klausimą.
Skaitytojo laiškas
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt sulaukė ir dalijosi skaitytojo laišku, kuriame buvo piktinamasi labdaros ir paramos fondo atidarymo renginyje dalyvavusių svečių atranka.
Juo buvo atkreipiamas dėmesys į labdaros ir paramos fondo pasirinkimą pakviesti L. Lapinsko ir A. Lapinskienės porą į renginį.
„Vilniuje vykusiame labdaros renginyje dalyvavo teistas nusikaltėlis Lapinskas. Jūs gal juokaujate? Kaip įmanoma, kad tiek nusikaltimų padaręs žmogus ne tik, kad gali puikuotis prabangiu gyvenimu, turi sekėjų internete, bet dar ir į labdaros vakarus vaikšto. Pasiekėme visuomenės plintuso lygį. Negaliu patikėti, kokią tai žinutę siunčia visiems.“
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, L. Lapinskas buvo vienos žiauriausių Vilniuje 2002-2005 metais veikusios gaujos vadeiva, kuris nelaisvėje išbuvo 20 metų ir šiemet išėjo į laisvę.
Vyras vadovavo gaujai, kuri vertėsi turto prievartavimu bei savavaldžiavimu, išsinuomotuose butuose bei garažuose laikė bei platino didelius kiekius narkotinių medžiagų – heroiną, kanapių dervą, metamfetaminą.
Grupuotė taip pat neteisėtai įgijo ir laikė įvairaus kalibro šautuvus, pistoletus bei sprogstamąsias medžiagas. Šiai grupuotei buvo inkriminuotos dvi žmogžudystės.
Labdaros ir paramos fondo vadovės atsakymas
Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su naujai atsidariusio labdaros ir paramos fondo „A’more Grande“ vadove Marija Romančenko, kuri sutiko pateikti atsakymą.
„Kvietėme su fondu bendradarbiaujančius ir pasirengusius bendradarbiauti žinomus asmenis į mūsų fondo pristatymo renginį. Buvo išsiųsti dviviečiai kvietimai.
Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad kvietimas buvo skirtas Alionai Lapinskienei, o ne L. Lapinskui su žmona, kaip suformuluota Jūsų klausime.
Šiuo konkrečiu atveju, Fondas neturėjo jokios informacijos apie pakviestos Alionos Lapinskienės vyrą. Kaip jau nurodėme – kvietėme bendradarbiaujančius ir potencialiai ketinančius su fondu bendradarbiauti asmenis“, – savo atsakyme rašė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!