TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prabilo, kaip Lapinskas atsidūrė labdaros renginyje: kvietimas buvo skirtas ne jam

2025-10-09 14:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 14:46

Spalio 5-ąją Lietuvoje įvyko naujo labdaros ir paramos fondo „A’more Grande“ atidarymas ir veiklos pristatymas. Renginyje pasirodė su fondu bendradarbiauti siekiantys arba jau bendradarbiaujantys svečiai – ne vienas iškilus politikos bei medicinos pasaulio atstovas. Nepaisant to, daugiausiai dėmesio sulaukė į atidarymą pakviesti Laimonas Lapinskas su žmona Aliona Lapinskiene. 

Laimonas Lapinskas, Aliona Lapinskienė, kvietimas, asociatyvi nuotr. (nuotr. Organizatorių, 123rf.com)
24

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis sutuoktinių dalyvavimas renginyje sulaukė visuomenės dėmesio, ne vienas svarstė, kodėl sutuoktinių pora buvo pakviesta į renginį. Naujienų portalui tv3.lt pavyko gauti atsakymą į šį klausimą.

Naujo labdaros ir paramos fondo „Amore Grande“ labdaros vakaras
(24 nuotr.)
(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naujo labdaros ir paramos fondo „Amore Grande“ labdaros vakaras

Skaitytojo laiškas 

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt sulaukė ir dalijosi skaitytojo laišku, kuriame buvo piktinamasi labdaros ir paramos fondo atidarymo renginyje dalyvavusių svečių atranka.

Juo buvo atkreipiamas dėmesys į labdaros ir paramos fondo pasirinkimą pakviesti L. Lapinsko ir A. Lapinskienės porą į renginį.

Vilniuje vykusiame labdaros renginyje dalyvavo teistas nusikaltėlis Lapinskas. Jūs gal juokaujate? Kaip įmanoma, kad tiek nusikaltimų padaręs žmogus ne tik, kad gali puikuotis prabangiu gyvenimu, turi sekėjų internete, bet dar ir į labdaros vakarus vaikšto. Pasiekėme visuomenės plintuso lygį. Negaliu patikėti, kokią tai žinutę siunčia visiems.“

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, L. Lapinskas buvo vienos žiauriausių Vilniuje 2002-2005 metais veikusios gaujos vadeiva, kuris nelaisvėje išbuvo 20 metų ir šiemet išėjo į laisvę.

Vyras vadovavo gaujai, kuri vertėsi turto prievartavimu bei savavaldžiavimu, išsinuomotuose butuose bei garažuose laikė bei platino didelius kiekius narkotinių medžiagų – heroiną, kanapių dervą, metamfetaminą.

Grupuotė taip pat neteisėtai įgijo ir laikė įvairaus kalibro šautuvus, pistoletus bei sprogstamąsias medžiagas. Šiai grupuotei buvo inkriminuotos dvi žmogžudystės.

Labdaros ir paramos fondo vadovės atsakymas

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su naujai atsidariusio labdaros ir paramos fondo „A’more Grande“ vadove Marija Romančenko, kuri sutiko pateikti atsakymą.

„Kvietėme su fondu bendradarbiaujančius ir pasirengusius bendradarbiauti žinomus asmenis į mūsų fondo pristatymo renginį. Buvo išsiųsti dviviečiai kvietimai.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad kvietimas buvo skirtas Alionai Lapinskienei, o ne L. Lapinskui su žmona, kaip suformuluota Jūsų klausime.

Šiuo konkrečiu atveju, Fondas neturėjo jokios informacijos apie pakviestos Alionos Lapinskienės vyrą.  Kaip jau nurodėme – kvietėme bendradarbiaujančius ir potencialiai ketinančius su fondu bendradarbiauti asmenis“, – savo atsakyme rašė ji.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Laimonas Lapinskas su žmona Aliona Lapinskiene labdaros ir paramos fondo „A’more Grande“ renginyje (nuotr. Organizatorių)
Laimonui Lapinskui pasirodžius labdaros renginyje bedė pirštu į 1 detalę: „Negaliu patikėti“ (34)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

lietuvis
lietuvis
2025-10-09 15:01
dugnas...ar atsiras tarp lietuvių norinčių aukoti tokiai organizacijai....
Atsakyti
Neaukojantis
Neaukojantis
2025-10-09 15:02
Na, fondo požiūris aiškus - nesvarbu reputacija, svarbu tik pinigai...
Atsakyti
nu jo cia LIETUVA
nu jo cia LIETUVA
2025-10-09 15:13
labai svarbu i toki rengini pakviest kirpeja ko gero buvo pagrindine dalyve
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
