Populiari paslauga Lietuvoje gali paskatinti vėžį: nesakykite, kad neįspėjo

Kosmetologė Rasa Šnirienė, kosmetikos kabineto „DERMASANUS“ įkūrėja, naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kad šis grožio ir rudos, įdegusios odos kultas yra vienas labiausiai odą sendinančių veiksnių. Didžiausią įtaką odos senėjimui turi ultravioletinių (UV) spindulių poveikis.

„Visada sakau – jeigu norite greituoju būdu turėti seną odą, pirmyn į soliariumus“, – sako kosmetologė.

Deja, odos senėjimas yra tik ledkalnio viršūnė. „Verkių klinikos“ gydytojas, medicinos mokslų daktaras Laimonas Jazukevičius pabrėžia: „Soliariumas yra tiesus kelias į odos vėžį, jis veikia kaip kancerogenas.“

REKLAMA

Odą veikia didelis kiekis UV spinduliuotės

Medicinos mokslų daktaras pažymi, kad UV spindulių poveikis odai priklauso nuo dviejų dalykų – ekspozicijos trukmės, t. y., kiek laiko praleidžiama spinduliuose ir nuo odos fototipo.

REKLAMA

„1 fototipas yra pats jautriausias, nes tokie žmonės turi baltą odą, yra blondinai arba raudonplaukiai, strazdanoti, mėlynakiai ir nuo UV spindulių jie nukenčia labai stipriai, nudega pūslėmis ir greitai supranta, kad saulė nėra jų draugas“, – aiškino dr. L. Jazukevičius.

Jis pridūrė, kad 1 odos fototipą turintys asmenys 3-4 kartus dažniau serga odos vėžiu, o 6 fototipo asmenys yra juodaodžiai, tad jų apsauga nuo UV spindulių kur kas didesnė ir vėžiniai odos susirgimai jų tarpe yra retenybė.

REKLAMA

Kosmetologė R. Šnirienė paaiškina, kad soliariumuose per neilgą laiko tarpą gaunamas didelis kiekis UV spinduliuotės:

„Kai nueiname į soliariumą, atsigulame ant tiesioginių UV spindulių, kurie apsupa iš visų pusių, būname trumpą laiką, bet gauname didelį kiekį spinduliuotės, net patys to nesuprasdami.“

Dr. L. Jazukevičius pažymi, kad UV spinduliuotė yra trijų tipų: A, B ir C. UVC spinduliuotė mūsų nepasiekia, ją sulaiko atmosfera. Jei pasiektų, ji mus sunaikintų.

REKLAMA

REKLAMA

„B ultravioleto spinduliuotė yra neskvarbi, ji reikšminga tuo, kad 15 minučių pabuvus joje, pasigamina paros vitamino D dozė. B spinduliai visai neskvarbūs, jų dėka nudega odos paviršius, bet nuo jų apsisaugoti yra lengva“, – aiškino dr. L. Jazukevičius.

Nesisaugant laukia liūdnos pasekmės

Higienos normos nurodo vos keletą svarbių reikalavimų soliariumuose naudojamai įrangai: „draudžiama naudoti soliariumo įrangą, kurios ultravioletinių spindulių spinduoliai skleidžia trumpesnių kaip 280 nm bangų ultravioletinę spinduliuotę“ ir „ultravioletinių spindulių spinduolių skleidžiama veiksmingoji energinė apšvieta neturi viršyti 0,3 W/m2 (nuo 280 iki 400 nm bangų ruože)“.

REKLAMA

Štai, UVB bangos ilgis siekia nuo 280 iki 315 nm, o UVA – nuo 315 iki 400 nm. Tad soliariumuose dažniausiai pasirenkama naudoti UVA lempas.

„A spinduliai yra labai skvarbūs, jie eina kiaurai per stiklą, per rūbus ir per odą. Jie ir padaro daugiausiai žalos, o nuo jų apsisaugoti yra be galo sunku.

Soliariume A spindulių spinduliuotė yra 10 kartų didesnė, juos renkasi todėl, kad nuo jų neatsiranda pūslių – soliariumo savininkui tai yra gerai, nes niekas nepareikš, kad sužalojo odą.

REKLAMA

Jų poveikis yra tylus ir klastingas, bet blogas – kadangi spinduliai eina giliai į odą, jie ardo ląstelių branduolio genetinę informaciją ir vėliau tai baigiasi ikivėžiniais susirgimais, ilgainiui ir vėžiu“, – detalizavo medicinos mokslų daktaras.

Be to, kosmetologė pastebi, kad soliariume skrundate tarsi mikrobangų krosnelėje, UV spinduliai odą veikia iš visų pusių. Dr. L. Jazukevičius taip pat pažymi, kad soliariumo poveikis išryškėja tik po kelių parų, o tai skatina kartoti tokias procedūras kelis kartus.

REKLAMA

REKLAMA

Minėtieji UVA spinduliai daro didžiausią žalą odai. Nors mūsų oda sensta natūraliai, UV spindulių poveikis ženkliai prisideda prie odos fotosenėjimo.

Didėja odos vėžio rizika

Vis tik, fotosenėjimas tėra viena medalio pusė. UV spindulių poveikis taip pat didina riziką susirgti odos vėžiu.

Dr. L. Jazukevičius pažymi, kad odos vėžiu sergančių pacientų nemažėja, visame pasaulyje auga sergamumas šiomis ligomis, tad Lietuva – ne išimtis.

Medicinos mokslų daktaras paaiškina, kad maždaug 85 proc. odos vėžio atvejų sudaro bazalioma, kylančios iš bazinių ląstelių:

REKLAMA

„Ji vietiškai ardo odą ir kartais įsisiautėja iki įspūdingų matmenų, jei yra negydoma. Bet kas gerai – ji labai retai metastazuoja. Per visą pasaulinę literatūrą aprašyti keli šimtai metastazavimo atvejų, o bazalioma serga tūkstančiai, milijonai pacientų.“

Maždaug 10 proc. odos vėžio atvejų sudaro plokščialąstelinis vėžys, kylantis iš paprastųjų odos ląstelių – keratinocitų. Jo eiga sunkesnė, tai – agresyvus navikas, kuris metastazuoja.

REKLAMA

„Ir pati prasčiausia prognostiškai yra melanoma, jeigu vėlai diagnozuota. Tada tai pasidaro nebe odos liga, o viso organizmo, nes ji išplinta visur, plinta tiek per kraują, tiek per limfą. Čia viską lemia tai, kada navikas diagnozuotas.

Jeigu diagnozuotas anksti, ligos pradžioje, gydymo rezultatai geri, yra nemažai pasveikimo atvejų. O jeigu diagnozuojama vėlai, prognozė būna labai prasta“, – pasakojo pašnekovas ir pasidžiaugė, kad atrasti nauji vaistai, kurie duoda fenomenalius gydymo rezultatus, tačiau jie – brangūs ir toksiški, tad dar laukia daugybė tyrimų.

REKLAMA

REKLAMA

Priminė auksinę taisyklę

Visa klasta slypi tame, kad UV spindulių poveikis yra kumuliacinis, t. y., kaupiamasis. Tai reiškia, kad per vieną dieną žala nepadaroma, tačiau to pasekmės gali pasivyti ir po, pavyzdžiui, 20 metų.

Ekspertai pabrėžia, kad nėra saugaus apsilankymo soliariume rekomendacijų. R. Šnirienė sako nematanti nė vienos naudos, kuri būtų pranašesnė už daromą žalą.

„Manau, kad pačiam sau duobės kasti nereikėtų ir dauguma žmonių tai supranta. Vieną kartą susidūrus su rimtesne problema tikrai susimąstai, kad brangiausia yra sveikata, kurios nenusipirksi, kad ir kiek pinigų turėtum. O be soliariumų tikrai galime gyventi“, – teigė kosmetologė R. Šnirienė.

Dr. L. Jazukevičius primena auksinę taisyklę, kurios vertėtų laikytis kiekvienam: „Protingo žmogaus draugas yra pavėsis.“