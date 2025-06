Pomidorus palaistykite šiuo mišiniu: augs lyg išprotėję

Pasak sodininkystės ekspertų iš „This Is My Garden“, kavos tirščiai yra puiki natūrali trąša, galinti padėti pomidorų augalams visais jų augimo etapais – nuo daigų iki visiškai subrendusių vaisių.

Mišinys pomidorų laistymui

Kavos tirščiuose yra trys pagrindinės maistinės medžiagos: azotas, fosforas ir kalis. Įmaišyti į dirvą, šie elementai lengvai įsisavinami per augalo šaknis.

Be to, kavos tirščiai sulaiko daug drėgmės, tai ypač svarbu pomidorų vaisių formavimuisi. Todėl jie ypač naudingi per visą pavasarį ir vasarą, kai augalai intensyviai auga ir dera, rašoma express.co.uk.

Ekspertai rekomenduoja išgėrus rytinės kavos neišmesti tirščių. Juos galima užpilti didesniu kiekiu vandens, o atvėsusią silpną kavą naudoti kaip natūralų augalų stiprintoją laistant pomidorus.

Jei neišgeriate viso kavos puodelio, ne išpilkite, o praskieskite kavą tokiu pačiu kiekiu vandens ir panaudokite ją pomidorų laistymui.

Kava naudinga ir pačioje pradžioje, kai sėklos dar tik sėjamos – įmaišykite kavos tirščių į daiginimo substratą, kad daigai augtų greičiau ir stipresni.

Vėliau, persodinant pomidorus į lauką, į kiekvieną sodinimo duobutę įberkite 3-4 šaukštus tirščių. Jie palaipsniui išskirs maistingąsias medžiagas ir pamaitins augalus.

Dar daugiau naudos suteiksite, jei papildomai apibarstysite kavos tirščiais žemės paviršių aplink augalus – tai padės ne tik tręšti, bet ir išlaikyti drėgmę dirvoje.