Pomidorų augintojus ragina atlikti 1 veiksmą: rezultatas nustebins

Nors pomidorai laikomi gana lengvai auginamais augalais, jų jauni lapai ir žiedai itin vilioja balandžius, amarus, šliužus ir kitus kenkėjus. Pavasarį, kai augalai dar trapūs, jų apsauga tampa ypač svarbi, rašo express.co.uk.

Pomidorų augintojams – naudingas triukas

Sodininkė Deborah Elliott, tinklaraščio „Deb's Garden“ autorė, pasidalijo itin paprastu, bet efektyviu būdu – pomidorus apvynioti plonomis aliuminio folijos juostelėmis.

„Atpjoviau siauras folijos juosteles ir apvyniojau jomis pomidorų bei šilauogių šakas, – teigia ji. – Vėjyje blizganti folija atrodo tarsi šventinė dekoracija, tačiau paukščiams tai kelia baimę.“

Blizgantis, šviesą atspindintis folijos paviršius suklaidina paukščius, nes primena plėšrūnų judesius – tai sukelia pavojų imituojančią reakciją ir atgraso nuo nusileidimo netoliese.

Šis metodas taip pat veikia skraidančius vabzdžius, pavyzdžiui, amarus ar baltasparnius, nes atspindžiai sutrikdo jų skrydžio orientaciją. Be to, ant žemės esantys kenkėjai, tokie kaip šliužai ar sraigės, dažnai vengia folijos, nes ji įkaista saulėje ir tampa nemaloni per ją šliaužti.

Kaip naudoti aliuminio foliją pomidorams apsaugoti?

Supjaustykite ar sukarpykite foliją siauromis juostelėmis; Apsukite jas aplink augalo stiebą, kuolus ar šalia esančias šakas; Nesuveržkite per stipriai – svarbu išlaikyti gerą oro cirkuliaciją; Naudokite šį metodą tik tada, kai temperatūra neviršija 27 °C, kad išvengtumėte augalo perkaitimo;

Nors folija iš pradžių veiksminga, paukščiai gali priprasti ir suprasti, kad ji nėra tikra grėsmė. Rekomenduojama keisti atbaidymo priemones kas kelias savaites, kad aplinka išliktų nenuspėjama.