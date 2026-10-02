Poeto Gintaro Patacko šeimoje – skaudi netektis

Sąjunga išreiškė nuoširdžią užuojautą G. Patackui dėl brolio mirties ir šiuo sunkiu metu palinkėjo stiprybės artimiesiems.
Mirė Saulius Antanas Patackas
Saulius Antanas Patackas buvo aktyvus visuomenininkas, Sąjūdžio dalyvis, dantų technologas ir ilgametis dantų technologų dėstytojas, skelbiama Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui.
Jis prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, dalyvavo Sąjūdžio veikloje, 1991-ųjų Sausio 13-osios įvykiuose, taip pat buvo Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos savanoris.
S. A. Patackas taip pat domėjosi Lietuvos istorija, kaupė šeimos bei istorinių įvykių archyvus, buvo aistringas keliautojas.
Jis savo gyvenimą siejo su įvairiomis veiklos sritimis. Studijavo mediciną, dar studijų metais buvo paimtas tarnauti į sovietų kariuomenę, sugrįžęs į Lietuvą šių studijų nepabaigė, jas nutraukė, tačiau vėliau, įstojęs į Kauno Prano Mažylio medicinos mokyklos dantų technologų specialybę, ją baigė 1972-aisiais.
S. A. Patacko darbinė veikla itin įvairi – nuo darbo bibliotekoje iki dėstymo medicinos mokykloje baigus pedagogikos studijas, vėliau jis dirbo ir darbų saugos inžinieriumi Kauno savivaldybės valstybinių butų komunalinio ūkio įmonėje, ir Kauno apskrities statistikos valdyboje visuotinio gyventojų surašymo instruktoriumi.
S. A. Patackas taip pat aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje – buvo 1991-ųjų Sausio 13-osios įvykių liudininkas ir dalyvis, Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos savanoris.
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