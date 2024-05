Plinta skausmingas vaizdo įrašas iš „Eurovizijos“ repeticijos: to žiūrovai pamatyti neturėjo

Socialiniame tinkle „Twitter“ ėmė plisti vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas nesėkminga akimirka iš repeticijos, tačiau džiugi žinia ta, kad viskas baigėsi sėkmingai ir atlikėja galėjo toliau tęsti repeticiją.

To žiūrovai pamatyti neturėjo

82,5 tūkst. kartų peržiūrėtame vaizdo įraše nesėkmę patyrė viena iš Ukrainos atstovių, reperė Alyona Alyona. Ji, lipdama laiptais, užkliuvo ir nukrito ant scenos.

Laimei, incidentas baigėsi be didesnių sužeidimų, atlikėja greitai atsistojo nuo žemės ir tęsė repeticiją. Komentaruose žmonės pastebėjo, kad, visgi, gerai, kad tai nutiko per repeticiją, o ne per didįjį pasirodymą.

i'm going to hell for laughing at this pic.twitter.com/azQnOdm59E — ⋆.˚manu 🎟 (@manuinthearea) May 6, 2024

Pasijuokti iš šio įvykio progos nepraleido ir pati Alyona Alyona. Savo „TikTok“ paskyroje ji ne kartą dalijosi vaizdo įrašu, kuriame matyti jos kritimas repeticijos metu, o pastarasis sujungtas su kitu vaizdo įrašu, kuriame scenos partnerė Jerry Heil taip pat nukrenta, nueidama po pokalbio su gerbėjais.

Prie vaizdo įrašo atlikėja rašė: „Dar vienas mus vienijantis dalykas. Per repeticijas ir koncertus nutinka įvairių dalykų, svarbiausia – laiku ištaisyti situaciją. Mes krentame, bet keliamės ir einame toliau.“

Ukrainos atstovės pirmajame pusfinalyje iškovojo vietą finale, kuriame pasirodys jau šį šeštadienį. Vietą finale išplėšė ir Lietuvos atstovas Silvester Belt.

Pirmojo pusfinalio metu vietas finale išplėšė Serbija, Portugalija, Slovėnija, Ukraina, Lietuva, Suomija, Kipras, Kroatija, Airija, Liuksemburgas.

Po gegužės 9-ąją, ketvirtadienį, nugriaudėjusio antrojo pusfinalio į finalą pateko dar 10 šalių – Latvija, Austrija, Nyderlandai, Norvegija, Izraelis, Graikija, Estija, Šveicarija, Sakartvelas, Armėnija.

Po antrojo pusfinalio taip pat paaiškėjo, kuriais numeriais šalys pasirodys finale.

Finalą pradės Švedija, antru numeriu pasirodys Ukraina, toliau Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Izraelis, Lietuva, Ispanija, Estija, Airija, Latvija, Graikija, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Italija, Serbija, Suomija, Portugalija, Armėnija, Kipras, Šveicarija, Slovėnija, Kroatija, Sakartvelas, Prancūzija, o finalą uždarys Austrija.