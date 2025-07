Plinta naujausia žinia apie 29-erių lietuvės, kurios kepenyse dauginasi trombai, būklę

Visi, sekantys jos istoriją, užgniaužę kvapą laukia naujausių žinių apie Violetos sveikatą – skelbiama naujausia informacija, kokia jos būklė dabar.

Sunkiai serganti 29-erių Violeta Kerul (7 nuotr.) Sunkiai serganti 29-erių Violeta Kerul (nuotr. Instagram) Sunkiai serganti 29-erių Violeta Kerul (nuotr. Instagram) Sunkiai serganti 29-erių Violeta Kerul (nuotr. Instagram) +3 Sunkiai serganti 29-erių Violeta Kerul (nuotr. Instagram) Sunkiai serganti 29-erių Violeta Kerul (nuotr. Instagram) Sunkiai serganti 29-erių Violeta Kerul (nuotr. Instagram) Sunkiai serganti 29-erių Violeta Kerul (nuotr. Instagram)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Sunkiai serganti 29-erių Violeta Kerul

Dabartinė sergančios lietuvės būklė

Violetos „Instagram“ istorijose buvo dalijamasi įrašais apie tai, kokia situacija yra dabar ir kaip jaučiasi Violeta.

REKLAMA

REKLAMA

Naujienų portalui susisiekus su sergančia 29-erių lietuve, ši sutiko pasidalinti savo istorijų įrašais apie dabartinę savo būklę.

REKLAMA

„Sveiki! Norėčiau dar kartą visiems padėkoti už paramą ir gražias žinutes.

Mano trumpas update (liet. – papildymas): diagnozės dar neturiu ir galimai neturėsiu, kaip sako gydytojai, nes ištyrė praktiškai viską, laukiam tik genetinių tyrimų rezultatų.

Šiuo metu bandoma iš organizmo pašalinti kuo daugiau skysčių, kurie kaupiasi dėl sutrikusios širdies vožtuvo veiklos, padidėjusio dešiniojo skilvelio (čia didžiausias gyd. klausimas, kodėl sutriko širdies veikla, dėl to diagnozės ir nėra).

REKLAMA

REKLAMA

Visi prieš tai paaukoti pinigai išleisti ligoninės ir med. skrydžio iš Balio į Sangiapūrą sąskaitoms apmokėti.

Prieš kurį laiką pradėjome rinkti lėšas skrydžiui į Lietuvą per aukok.lt, taip pat kadangi atvejis nėra iš paprastesnių ir nežinome, ko tikėtis, kokio gydymo gali prireikti vėliau ir t. t.

Labai tikiuosi, kad viskas tik gerės ir pinigai bus palikti Aukok fondui.

Labai ačiū kiekvienam prisidėjusiam“, – buvo rašoma istorijose.

Anksčiau apie dukros sveikatą pasakojo mama

Prieš maždaug savaitę laiko naujienų portalui tv3.lt apie Violetos būklę pasakojo jos mama Irina. Tąkart pradėjus kalbėtis su 29-erių lietuvės mama, ši pasakojo, kad tada buvo ėmusi pastebėti šiokį tokį pagerėjimą dukters sveikatoje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ji sakė, kad gydytojai darė viską, kas tik įmanoma, kad Violetos būklė pamažu imtų stabilizuotis.

„Dabar galiu pasakyti, kad jai po truputį geriau, bet nepasakyčiau, kad ji sveiksta. Mes neturime tikslios diagnozės, bet daktarai daro absoliučiai viską, kad tik pastatytų ją ant kojų, kad ji kuo greičiau grįžtų į Lietuvą“, – pasakojo mama.

REKLAMA

Pasiteiravus, ar Violeta jau po truputį pradeda vaikščioti, Irina pasakojo, kad taip. Tiesa, ji greitai pridūrė, kad nors dukra ima vaikščioti, vis tik po tam tikrų procedūrų ji jaučiasi per silpna ir to daryti nebegali.

„Dabar Violeta jau pradėjo vaikščioti su fizioterapeutės pagalba, ji po truputėlį daro pratimus, tačiau šiandien jai vėl pablogėjo, nes ją buvo ištikęs priepuolis...

REKLAMA

Iš tiesų, Violetai ne kartą buvo atliekama tokia gana skausminga procedūra. Jos metu dukrai įstatomas kateteris į plaučius, nes plaučiuose būna susikaupusių skysčių.

Kai buvo atliekama procedūra, jai labai skaudėjo gulėti, ji naktimis būdavo be miego, nes skaudėdavo net vos pajudinus ranką, o per tas dienas buvo pašalinta daugiau nei du litrai skysčių.

Šiandien jai vėl įstatė kateterį, jau lyg ir lengviau, tačiau vis tiek labai skauda, ji nebevaikšto, visą dieną guli. Rytoj, tikėkimės, kad ji jau sėdės ant kėdutės ir bent šiek tiek pasivaikščios po palatą“, – aiškino mama.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Medikų užduotis – palaikyti stabilią Violetos būklę

Ankstesnio pokalbio metu pasiteiravus Irinos, kokios dar procedūros buvo atliekamos sergančiai lietuvei, mama aiškino, kad visos, kurios galėtų padėti stabilizuoti Violetos būklę.

Anot jos, tai – įvairios įvedamos lašelinės, padedančios kraujui greitai įsisavinti naudingas medžiagas, kurios buvo prarastos vandens nusiurbimo metu.

REKLAMA

„Kaip ir sakiau, gydytojai dabar daro viską, kad stabilizuotų jos būklę, kad nebūtų tokių atvejų, kaip kad tada, kai buvo sustojusi širdis.

Jie taip pat nori subalansuoti skysčių kaupimąsi, duoda daug diuretikų. Jie bando ieškoti kažkokių variantų, kad ne per lašelines būtų diuretikai įvedami į kraują, o oraliniu būdu, kad Violeta galėtų po to skristi į Lietuvą be lašelinės.

REKLAMA

O tam, kad sustiprėtų Violetos širdis, jai duodamos magnio lašelinės. Kaip suprantu, tai daroma dėl to, nes su diuretikais magnis labai greitai išsivalo“, – dalijosi ji.

Taip pat Irina pasakojo, kad vis dar bandoma išsiaiškinti, kas yra Violetai, atliekami įvairūs tyrimai:

„Violetai jau buvo daryti įvairiausi tyrimai, bandoma išsiaiškinti, kas yra. Dauguma diagnozių buvo atmestos, bet, deja, vis dar nėra atsakymų dėl Laimo ligos, nes jie ateina maždaug per dvi savaites.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Irina su Violeta jautėsi išsekusios

Pasiteiravus, kaip tuo metu laikėsi pati Violetos mama Irina, ši susigraudino – kiekviena diena joms abiems yra labai sunki.

Pasak jos, matyti dukrą kiekvieną dieną tokioje sudėtingoje būklėje yra beprotiškai sunku, tačiau ji tikisi, kad Violeta sustiprės.

„Aš pati esu Singapūre ir mes kartu su Violeta esame dieną ir naktį. Mums labai sunku... Mes tikrai abidvi labai pavargome, norime namo“, – sunkiai žodžius rinko mama.

REKLAMA

Ji pasakojo, kad šioje sudėtingoje situacijoje gelbėja kitų žmonių gerumas. Pasak jos, tiek Lietuvoje, tiek Balyje visi labai palaiko jos dukrą ir linki viso, ko geriausio.

Taip pat Irina pabrėžė, kad be Violetos draugų, visą šį laiką besidalijusių informacija apie Violetos būklę, būtų buvę labai sudėtinga. Ji padėkojo jiems visiems už suteiktą palaikymą ir paramą.

REKLAMA

„Žmonės mus labai palaiko, sulaukiame žinučių tiek iš čia esančių, tiek iš Lietuvoje esančių žmonių. Visi giminaičiai, pažįstami linki pasveikti ir grįžti namo.

Taip pat esu labai dėkinga Violetos draugams. Aš pati tikrai nesugebėčiau to padaryti, informuoti visų apie tai, kaip Violeta, o ji pati neturi sveikatos dalintis...

Kai buvo reanimacijoje, ji nieko negalėjo daryti, net imti telefono į rankas, tad aš tikrai labai širdingai dėkoju visiems, kas mums padeda“, – tąkart dėkojo ji.

REKLAMA

REKLAMA

Prisidėti prie Violetos gydymo išlaidų galite žemiau nurodytais rekvizitais:

Revolut:

Gavėjas: Violeta Kerul

IBAN: LT63 3250 0990 2311 0184

Revolut tag: violethmki

Wise:

IBAN: BE50967283933918

Wise tag: violetak80

SEB:

IBAN: LT11 7044 0600 0797 4464

Violetos Kerul istorija

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad sunkiai serganti jauna lietuvė pasakojo, kad pirmąjį ligos simptomą ji pajuto jau būdama Balyje, į kurį buvo atvykusi aplankyti čia gyvenančių draugų.

Violeta sakė, kad ji dirbo nuotoliniu būdu, tad turėjo porą mėnesių pabūti Indonezijos saloje, o vėliau sugrįžti į Lietuvą. Vis tik birželio pradžioje jos planai apsivertė aukštyn kojomis.

„Istorija prasidėjo maždaug birželio pradžioje, jaučiau didelius pilvo skausmus, mano pilvas buvo išsipūtęs.

Atvykus į ligoninę daktarai sakė, kad čia galimai apendicitas. Vėliau medikai išrašė vaistus, pasakė, kad po penkių dienų turi pagerėti, o jeigu nepagerės – kreiptis į ligoninę.

Po penkių dienų man nepagerėjo, kreipėmės į kitą ligoninę, kur daktarai, atlikę skirtingus tyrimus, pamatė, kad yra apendicitas, man atliko operaciją, išpjovė jį.

Taip pat jie pamatė trombą, kuris buvo venoje, einančioje į širdį. Šis sindromas vadinasi Budd-Chiari sindromu, kuris yra labai retas, būna tik vienam žmogui iš dešimties milijonų“, – ligos eiga dalijosi pašnekovė.

REKLAMA

Ji pasakojo, kad nuo to laiko dienas leidžia ligoninėje, o po trombo atradimo, nors Violeta norėjo sugrįžti namo, tačiau tam buvo jau per vėlu.

Moteris sakė, kad gydytojai patarė nevykti į tėvynę, nes dėl aukšto slėgio jai ši kelionė galėtų būti paskutinė.

„Po tyrimų gydytojai pasakė, kad man negalima skristi į Lietuvą dėl slėgio, dėl to, kad mano visame organizme kaupiasi skysčiai.

Po tų tyrimų, atsigulus į ligoninę, pašalinus apendicitą, man tuo pačiu pašalino apie du litrus skysčių. Pirmą dieną po operacijos jaučiausi visai neblogai, bet tada atsirado kojų tinimai, taip pat tinimai pilvo srityje – viskas apačioje, žemiau širdies“, – silpnu balsu pasakojo moteris.

Sunkios ligos išeitis – gydymas Singapūre

Nors Violeta tikėjosi medikų pagalbos Balyje, vis tik paaiškėjo, kad saloje nėra tokio mediko, kuris galėtų atlikti reikalingą operaciją jaunai moteriai.

Pasak jos, tuomet vietiniai gydytojai pasiūlė Violetai išeitį – skirsti į Singapūrą ir mėginti gydytis ten.

„Daktarai kartojo, kad mato, jog yra trombas, kuris pavojingas gyvybei, bet Indonezijoje nėra nė vieno daktaro, kuris galėtų padaryti operaciją. Čia, ligoninėje, gaunu tik palaikymą, medikamentus, lašelines, kad palaikytume esamą būklę.

REKLAMA

Visgi būklė labai sparčiai blogėja, jau tris dienas aš negaliu atsistoti iš lovos, nors po operacijos sekančią dieną galėjau šiek tiek pasivaikščioti.

Daktarai sakė, kad geriausia skristi į Singapūrą, nes skrydis nėra ilgas, o tą daryti su specialiu ligoninės lėktuvu, nes jis žemiau skrenda. Tokio skrydžio metu taip pat reikalinga daktarų palyda.

Bet lėktuvo kaina su palydovais – 50 tūkst. dolerių, o kaina gydymo Singapūro ligoninėje yra 40 tūkst. dolerių už keturias dienas“, – sunkiai suvokiamais skaičiais dalijosi ji.

Pašnekovė dalijosi, kad iš pradžių buvo mėginta ieškoti išeičių ir šias sumas surinkti patiems. Violeta pasakojo, kad jos šeima kreipėsi į jos draudimą, tačiau pagalbos iš jo nesulaukė.

„Man žaibiškai ėmė blogėti, birželio pradžia juk ką tik buvo... Žmonės šia liga serga, kai sulaukia 80-ies...

Šioje ligoninėje mes mokame po 2 tūkst. eurų kiekvieną dieną, o mano draudimas to nepadengia, nes jie nustatė, kad atseit ši liga man prasidėjo prieš trejus metus. Atseit jie nedengia ligų, kurios atsirado prieš įsigyjant draudimą“, – su ašaromis akyse pasakojo ji.

Ji pasakojo, kad ligoninės atstovai Balyje taip pat mėgino kreiptis į Lietuvos ambasadą Singapūre, tačiau sulaukė atsakymo, kad šie „negali niekuo padėti“.

Vis tik vėliau, surinkus reikalingą paramą, Violeta buvo išgabenta į Singapūrą ir nuo to laiko gydymas vyksta ten.

Sunkiai serganti 29-erių Violeta Kerul (nuotr. Instagram)