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Pirksite naujas padangas? Ši žinia skirta jums

2026-10-16 07:45 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-10-16 07:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pradeda rudens patarimų kampaniją „Rinkis saugiai“ ir artėjant padangų keitimo sezonui primena – keičiant padangas svarbu įvertinti ne tik jų kainą ir išvaizdą, bet ir faktinę būklę bei gamintojo informaciją.

Padangos (nuotr. Shutterstock.com)

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pradeda rudens patarimų kampaniją „Rinkis saugiai“ ir artėjant padangų keitimo sezonui primena – keičiant padangas svarbu įvertinti ne tik jų kainą ir išvaizdą, bet ir faktinę būklę bei gamintojo informaciją.

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Šie veiksniai svarbūs tiek automobilio eksploatacijos kokybei, tiek eismo saugumui, rašoma Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pranešime.

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Įvertinkite padangų tinkamumą ir būklę 

Prieš įsigydami padangas įsitikinkite, kad jos tinka jūsų transporto priemonei. Atkreipkite dėmesį į padangos dydį, apkrovos indeksą, greičio kategoriją ir kitą gamintojo nurodytą informaciją. 

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Pasidomėkite ir tuo, ar perkamos padangos yra naujos, ar atnaujintos (restauruotos). Renkantis atnaujintas padangas ypač svarbu įvertinti jų ženklinimą, būklę ir įsitikinti, kad vartotojui pateikta visa reikalinga informacija apie gaminį. Atkreipkite dėmesį, ar nėra įtrūkimų, deformacijų, kitų pažeidimų, ar guma nėra sukietėjusi.  

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Įvertinkite ir padangų pagaminimo datą. Pagaminimo datą galima nustatyti pagal padangos šone nurodytą kodą: paskutiniai keturi skaitmenys nurodo pagaminimo savaitę ir metus, pavyzdžiui, „2425“ reiškia 2025 m. 24 savaitę.  

Patikrinkite padangų ženklinimą 

Rinkdamiesi padangas atkreipkite dėmesį į ES padangų etiketę. Joje pateikiama informacija apie: 

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  • degalų naudojimo efektyvumo klasę; 
  • sukibimo su šlapia kelio danga klasę; 
  • išorinį riedėjimo triukšmą; 
  • kai taikoma – padangos sukibimą su sniegu ar ledu. 

Degalų naudojimo efektyvumas ir sukibimas su šlapia danga vertinami skalėje nuo A iki E, kur A žymi aukščiausią klasę. ES etiketė leidžia vartotojui lengviau palyginti skirtingų gamintojų ir modelių padangų savybes. 

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Nuskenuokite QR kodą 

ES padangų etiketėje rasite ir QR kodą. Jį nuskenavus galima pasiekti informaciją apie konkretų padangos modelį Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje EPREL.

Tai dar vienas būdas prieš perkant pasitikrinti informaciją apie pasirinktą gaminį ir palyginti jo deklaruojamas savybes.

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