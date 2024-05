Pirksite daigus? Būtinai atkreipkite į tai dėmesį

Sėkloms iš kurių bus auginami daigai, ūgliai ar mikrožalumynai ir patiems galutiniams produktams taikomi itin griežti saugos reikalavimai, reglamentuoti specialiaisiais teisės aktais visoje ES.

Daiginti skirtoms sėkloms reikalaujama atlikti salmonelių Salmonella spp., šiga toksiną gaminančių E. coli bakterijų (STEC) ir verotoksiną gaminančių E. coli bakterijų (VTEC) laboratorinius tyrimus.

Tuo tarpu daigams be nurodytų tyrimų papildomai privaloma tirtis ir listerijas Listeria monocytogenes. Be to, privaloma užtikrinti į rinką tiekiamų produktų atsekamumą, praneša Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Pirkdami daigus atkreipkite į tai dėmesį

Ypatingi reikalavimai nustatyti dėl galimos rizikos žmonių sveikatai, nes auginant daigus sudaromos palankios sąlygos sparčiai daugintis per maistą plintantiems pavojingiems patogenams.

Šilumoje ir drėgmėje gali daugintis minėtos salmonelės, ešerichijos ir kt. Daigų, ūglių ir mikrožalumynų gamintojas ir pardavėjas privalo užtikrinti, kad į rinką būtų tiekiami tik saugūs ir kokybiški produktai.

Vartotojas prieš pirkdamas šviežias gėrybes turi atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: ar nėra puvimo ar pelėsio požymių, ar nėra matomų pašalinių medžiagų, kenkėjų, perteklinės išorinės drėgmės, pašalinio kvapo ir skonio.

Šių produktų ženklinimo etiketėse turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynasis kiekis, specialios laikymo ir (arba) vartojimo sąlygos, gamintojo ar platintojo įmonės pavadinimas ir adresas, tinkamumo vartoti terminai ir kt.

VMVT taip pat primena, kad daiginti sėklas ir užauginta produkcija prekiauti gali tik VMVT leidimą turintys maisto tvarkymo subjektai. Informaciją apie prekiautojus ir gamintojus galite pasitikrinti: https://vmvt.lt/opendata/mtsr/