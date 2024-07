Pinskuvienė rėžė: „Gal kas žinote, kur dingo Bilotaitė su GPIS?“

Širvintų rajono merė Ž. Pinskuvienė savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo kreipimusi į visus. Ji ragina šiomis dienomis, esant galimybei, atidėti keliones ir likti savo namuose.

Pasak jos, dėl audros padarytos žalos vienas iš strategiškai svarbių kelių yra nepravažiuojamas. Ji pranešė, kad tarnybos jau tvarko audros padarinius.

Pinskuvienė skubiai kreipiasi į visus: „Labai prašau“

„Mieli širvintiškiai,

Labai prašau atidėti nebūtinas keliones ir likti namuose, taip pat patraukti automobilius toliau nuo medžių.

Nors visos tarnybos sparčiai dirba, tačiau po naktį praūžusios audros daugelis kelių vis dar yra nepravažiuojami, užversti medžiais.

Prašau nevažiuoti keliu Širvintos-Jauniūnai-Vilnius. Šis kelias yra užverstas medžiais ir šiuo metu nepravažiuojamas“, – įraše rašė ji.

Ž. Pinskuvienė: gal kas žinot, kur dingo A.Bilotaitė su GPIS?

Naktį į pirmadienį per Lietuvą praūžė audra, tačiau šį kartą išgirtoji Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (GPIS) nesuveikė ir niekas negavo civilinės saugos pranešimų. Ž. Pinskuvienė rašo:

„Man keista, kad vis dar tyli vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, kuriai pavaldžios institucijos turėjo pasirūpinti savalaikiu gyventojų įspėjimu. Ar ministrė pagaliau išdrįs prisiimti atsakomybę ir pripažinti savo klaidas? Abejoju. Bet bent jau susigėsti ir atsiprašyti žmonių jį galėtų.

Galima būtų įtarti, kad sutriko gyventojų telefonų nustatymai, bet ar jie galėjo sutrikti visiems ir vienu metu? Irgi abejoju.

Todėl klausiu – kodėl žmonės nebuvo informuoti?

Kas padės regionų žmonėms, kurie, laiku neinformavus, dabar liko be elektros, be interneto, be galimybės susisiekti su likusiu pasauliu?

Kas atsakys už ant automobilių, kurių nespėta patraukti, užvirtusius medžius?

Kas nutiko už visų mokesčių mokėtojų pinigus diegtai sistemai, kad ji nustojo veikti? Audra paveikė ir ją? Tai kodėl tuomet ji buvo pasirinkta, kada ji vėl veiks ir kas dabar už tai atsakys?“.