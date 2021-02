Pigu, sotu ir greita: vištienos apkepas su bulvėmis sužavės visą šeimą

„Sotus apkepas, kuriam tereikia labai paprastų ingredientų. Pagaminimas taip pat nėra sudėtingas, o laiko atžvilgiu užtruksite trumpiau, jeigu bulves išsivirsite iš anksto. Tuomet teliks pasigaminti vištieną su padažu, sutarkuoti sūrį, bulves, susluoksniuoti apkepo ingredientus kepimo inde ir kepti orkaitėje. Be to, apkepo ingredientus galite keisti pagal savo skonį, ar pagal tai, ką turite šaldytuve“, – sako tinklaraščio „Lithuanian in the USA“ autorė Liucija.