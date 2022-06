Perspėja Markle ir princą Harį: 1 jų poelgis vaidensis visą gyvenimą

Jie sėdėjo antroje eilėje ‒ priešingoje pusėje nei princas Williamas su žmona Kate, o poros tarsi nepažino vieni kitų ir net nepersimetė žvilgsniais, rašo mirror.co.uk.

Be to, kad praėjusį ketvirtadienį jie buvo pastebėti „Trooping the Color“ renginyje, tačiau jokiuose kituose karališkuosiuose renginiuose Harry ir Meghan nebuvo matyti.

Pasak karališkojo eksperto ir biografo Duncan Larcombe, faktas, kad Harry ir Meghan su šeima išskrido namo į Kaliforniją nepasibaigus šventėms, yra labai daug pasakantis.

Persekios visą likusį gyvenimą

True Royalty TV laidai „The Royal Beat“ jis teigė: „Tos keturios dienos princą Harį persekios visą likusį gyvenimą. Sasekso kunigaikščiai buvo pasodinti sekančioje eilėje už Glosterio kunigaikščio.

Jie visiškai nedalyvavo „Trooping of the Color“ renginyje ir tai buvo sąžininga iš jų pusės. Neaišku, ar savo valia, tačiau jie nutarė nedalyvauti jokiuose kituose savaitgalio renginiuose ir jiems nepasibaigus, išskrido namo privačiu lėktuvu.

Galima būtų teigti, kad jie tiesiog pasielgė garbingai, neatkreipdami į save dėmesio, tačiau princas Harry taip nemano.

Jis pyko dėl to, kaip buvo elgiamasi su juo ir jo šeima – karališkoji šeima aiškiai davė suprasti, kad jam „ne vieta karališkoje ložėje“, „tu nesėdėsi greta tokių žmonių kaip Mike Tindall“, „tavo vieta su kitais nedirbančiais karališkaisiais asmenimis“.

Tuo tarpu Duncan kolegė ekspertė ir karališkoji „Vanity Fair“ redaktorė Katie Nicholl pridūrė, kad ji tiki, jog Harry ir Meghan nusprendė toliau nebedalyvauti Jubiliejaus šventėse, nes žinojo, kad jų pirmosiose eilėse nebus – ypač sekmadienio jubiliejiniame renginyje.

Ji paaiškino: „Aš nuoširdžiai manau, kad taip ir yra, nes jie žinojo, kad jų nebus toje pirmoje eilėje. Tad kodėl jie paliko karališkąją šeimą?

Jie išvyko, nes jiems nebuvo skirta vietos pirmoje eilėje. Tikiu, kad dėl to jų ir nebuvo kituose šventiniuose renginiuose, nes ten centre jiems vietos nebuvo numatytos“.