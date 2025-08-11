Per Australiją bėgusio lietuvio skandalas iškėlė klausimą: kaip aukoti saugiai?

Šių metų gegužę Danielius Narauskas išvyko į Australiją, kurioje ketino įveikti 4 tūkstančius kilometrų bėgdamas. Netrukus internete vyras sulaukė kaltinimų, esą dalį maršruto jis įveikė automobiliu, o ne bėgdamas. Dėl šio skandalo, viešoje erdvėje kilo įvairios diskusijos, viena iš jų – kaip aukoti ir kaip pasitikėti?
SOS vaikų kaimai Lietuva siūlo alternatyvų būdą aukoti: vietoj gėlių – pagalba vaikams, vietoj gimtadienio dovanų – galimybė išpildyti vaikų poreikius. Organizacija kviečia šventes, iššūkius ar asmenines progas paversti parama tiems, kam jos labiausiai reikia. Tokiu paramos būdu žmonės yra kviečiami dalintis savo progomis, įtraukiant artimuosius, draugus aukoti kilniam tikslui, sako Mantas PūtysSOS vaikų kaimai Lietuva lėšų pritraukimo skyriaus vadovas.
„Siūlome aukojimo būdą, kurio dėka veikdami kažkokias veiklas, iššūkius ar švęsdami savo asmenines šventes – galite rinkti pinigus ne sau, o vaikams. Mūsų organizacija prisiima visą atsakomybę, kad tokie paramos projektai būtų skaidrūs, o su žmonėmis, kurie nori rinkti lėšas, kuriame artimus santykius, kad galėtume padėti suformuluoti aiškų tikslą“, – teigė M. Pūtys.
Norintiems įsitraukti į tokio tipo lėšų rinkimą, organizacija pateikia visą paruoštą informacinį paketą, kuris padeda aiškiai suprasti, kaip vyksta parama, kokie yra pagrindiniai žingsniai ir atsakomybės. Kiekvienas, nusprendęs rinkti paramą, gali pats pasirinkti, kur tiksliai keliaus surinktos lėšos. Anot M. Pūčio, tai užtikrina skaidrumą ir leidžia aukotojams prisidėti prie jiems artimiausios srities.
„Turime sudėlioję esminius tikslus, kuriems šiuo metu labiausiai reikia paramos: lėšos gali būti renkamos specialistams, terapijoms bei sveikatos išlaidoms, taip pat yra galimybė skirti higienos priemonėms, SOS šeimų būsto išlaikymui arba skirti lėšas vaikų dienos centrams, stovykloms ar būreliams. Kiekvienas surinktas euras nukeliauja tiesiai ten, kur buvo priskirtas. Visa informaciją apie surinktų lėšų panaudojimą yra viešai prieinama mūsų veiklos ataskaitose“, – pažymi lėšų pritraukimo skyriaus vadovas.
Pasak M. Pūčio, kiekvienas žmogus nusprendęs aukoti ar rinkti lėšas, turi skirti laiko organizacijos veiklos patikrai. Pašnekovas rekomenduoja patikrinti ar organizacijos veikla yra skaidri, ar yra sukeltos ir viešai prieinamos visos ataskaitos, kas yra organizacijos vadovas, mat tokiu būdu, atlikus „namų darbus”, aukotojams pasidaro aišku kam bus skirtos jų surinktos lėšos.
„Šventės ir įvairios progos gali tapti pagalba kitiems, todėl sukūrėme šį įrankį – jis skirtas ne tik tiems, kurie daro iššūkį, bet ir tiems, kurie nori įprasminti savo šventę. Tai sukuria erdvę atsakingam aukojimui.
Jeigu yra noras remti asmenį – visada reikia įsivertinti rizikas. Tačiau su organizacijomis yra kitaip: rekomenduočiau pasižiūrėti, ar organizacija viešai skelbia ataskaitas, dalijasi finansiniais duomenimis. Toks organizacijos atvirumas kuria pasitikėjimą. Taip pat verta pasitikrinti organizacijos veiklą, kas yra jos vadovas, ar yra visi reikalingi dokumentai bei sertifikatai“, – tvirtino jis.
Pasak SOS vaikų kaimo Lietuva lėšų pritraukimo skyriaus vadovo, tokios iniciatyvos padeda auginti ne tik lėšas, bet ir sąmoningumą. Vis daugiau žmonių rankasi vykdyti iššūkį ar švęsti ne tik sau, bet ir dėl kitų – paversdami savo progą galimybe suteikti šansą, kuriems labiausiai trūksta.
SOS vaikų kaimai Lietuva kviečia žmones ne tik prisijungti prie ilgalaikės paramos, bet ir pažvelgti į šventes ar asmeninius projektus kaip į galimybę padėti. Norintys aukoti gali tai padaryti internetu – https://padek.sos-vaikukaimai.lt//.
Straipsnį parengė: ''Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija''.
