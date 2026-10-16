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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Penktadienio horoskopas: atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų

2026-10-16 06:14 / šaltinis: ELTA / aut.
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šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-16 06:14
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Spalio 16 d. horoskopas: atsakymo verta ieškoti giliau.

Astrologija (nuotr. 123rf.com)

Spalio 16 d. horoskopas: atsakymo verta ieškoti giliau.

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Šiandien atsiranda daugiau noro judėti pirmyn, tačiau prieš priimant svarbų sprendimą verta suprasti, kas iš tikrųjų trukdo ir ką jau seniai reikėjo pakeisti. Informacinėje erdvėje ir pokalbiuose gali būti daugiau kategoriškų nuomonių, todėl naudinga nepasikliauti pirmuoju paaiškinimu ir ieškoti priežasčių giliau. Lengviau šiandien gali būti Šauliams, Žuvims, Avinams, Dvyniams, Liūtams ir Mergelėms. Daugiau kantrybės gali prireikti Jaučiams, Vėžiams ir Skorpionams ten, kur aplinkybės verčia atsisakyti įprasto plano ar paleisti tai, kas nebeveikia.

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Jeigu naktį sapnavote medžių šaknis, išrautą augalą, seną namą ar kelią per nežinomą vietą, tai gali simbolizuoti norą suprasti tikrąją svarbaus gyvenimo klausimo priežastį.

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Palanku analizuoti problemas, mokytis, planuoti pokyčius, tvarkyti dokumentus, finansinius reikalus ir grįžti prie anksčiau pradėtų projektų ar reklamos idėjų. Susitikimams ir rimtiems pokalbiams palankesnė dienos dalis iki vakaro, o santykiuose ir ilgalaikiuose sprendimuose verta taisyti tai, kas neveikia, užuot skubėjus viską pradėti iš naujo.

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Šiandien palanki spalva yra turkio.

Palankus aksesuaras – žiedas.

AVINAS

Šiandien viduje gali atsirasti daugiau ryžto ir noro ištrūkti iš užsitęsusios situacijos. Mintys kryps į ateitį, todėl lengviau atskirsite svarbius dalykus nuo tų, kuriems be reikalo skyrėte daug dėmesio. Gali atsirasti žinia, pasiūlymas ar pokalbis, susijęs su kelione, mokslu arba nauja veiklos kryptimi. Darbe verta ieškoti platesnių galimybių ir pasinaudoti žmogaus, turinčio daugiau patirties, patarimu. Finansiniuose reikaluose prasmingesnės investicijos į žinias, darbą ar tai, kas duos naudą ilgesnėje perspektyvoje. Santykiuose daugiau aiškumo suteiks pokalbis apie bendrą ateitį, o ne kasdienių smulkmenų narstymas. Pasitikėkite kryptimi, tačiau vakare svarbių sprendimų nepriimkite vien iš impulso.

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