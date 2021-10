Pelėsį namuose pamirškite visam laikui: štai, ką reikia padaryti

Juodasis pelėsis gali būti pavojingas jūsų sveikatai ir sukelti kvėpavimo sutrikimus. Tačiau kai kuriais atvejais, ypač žmonėms, turintiems sveikatos sutrikimų, juodasis pelėsis gali sukelti plaučių uždegimą.

Kai pamatote susidariusį pelėsį, vertėtų atlikti tyrimą, kokio pelėsio sporos atsirado namuose ir pasikviesti specialistą, kad jį išnaikintų. Tačiau čia ir dabar galite imtis keleto natūralių priemonių, kurios padės išnaikinti pelėsį.

Arbatmedžio aliejus

Arbatmedžio aliejus dažnai naudojamas siekiant apsisaugoti nuo vorų, tačiau tai taip pat yra vienas iš saugesnių būdų atsikratyti juodojo pelėsio. Tai natūralus fungicidas, kuris puikiai veikia kaip valiklis ir užkerta kelią pelėsių sporų atsiradimui ir plitimui.

Sumaišykite 1 arbatinį šaukštelį arbatmedžio aliejaus su 1 puodeliu vandens. Suplakite ir supilkite tirpalą į purškimo buteliuką, kad efektyviai padengtumėte vietas, kuriose atsirado pelėsis. Užpurkškite tirpalo ant supelijusios vietos, palikite valandą nudžiūti, tada nuvalykite mikropluošto šluoste arba sausu rankšluosčiu. Būtinai mūvėkite apsaugines pirštines, nes, nors tai yra natūralus produktas, jis vis tiek gali sudirginti odą.

Greipfrutų sėklų ekstraktas

Greipfrutų sėklų ekstraktas puikiai tinka įvairioms gydymo priemonėms, taip pat valymo tirpalams ir mišiniams. Kaip jis padeda kovoti su pelėsiu? Pagrindiniai jo junginiai yra polifenoliai, žinomi kaip limonoidai, kurie padeda naikinti skalbiniuose esančias bakterijas, valyti sulietus kilimus, dezinfekuoti ir sterilizuoti patalpas.

Kai ekstraktas naudojamas kovai su juoduoju pelėsiu, rūgštys skverbiasi giliau ir neleidžia pelėsiui atsirasti ir vėl. Sumaišykite apie 10 lašų greipfrutų sėklų ekstrakto aliejaus su 1 puodeliu vandens. Geriausia naudoti purškimo buteliuką. Užpurkškite ir palikite stovėti nuo 10 minučių iki valandos, priklausomai nuo situacijos, tada nuvalykite likučius, rašoma countryliving.com.

Soda

Kepimo soda yra viena iš geriausių medžiagų – ji yra saugi ir ją galima naudoti, kai namuose yra vaikų ar naminių gyvūnų, be to, ji veiksmingai apsaugo nuo pelėsio ir sugeria jo kvapus. Per pusę sumaišykite sodą su vandeniu, kol pasidarys pasta. Šį mišinį geriausia naudoti norint pašalinti nedideles pelėsių dėmes ir užkirsti kelią tolesniam jų augimui.

Užtepę mišinio ant supelijusios vietos, mažu šepetėliu nubraukite pelėsių dėmes. Tada sumaišykite 2 šaukštus kepimo sodos su 2 puodeliais vandens, išmaišykite ir supilkite į purškiklį. Dar kartą suplakite prieš purkšdami ant ką tik nuvalytos sienos. Leiskite mišiniui išdžiūti – taip susidarys apsauginis sluoksnis, ateityje neleisiantis susidaryti pelėsiui.

REKLAMA

Actas

Baltasis distiliuotas actas yra prieinamas, natūralus būdas pašalinti juodąjį pelėsį. Jo antibakterinės rūgštinės savybės yra būtent tai, kas padės kovoti su pelėsiu. Supilkite neskiesto acto į purškimo buteliuką ir apipurkškite supelijusias vietas arba užpilkite acto tiesiai ant pelėsio.

Naudokite vienkartinį rankšluostį ir nuvalykite pelėsį. Jei tai nepadeda, paimkite seną dantų šepetėlį ir pašveiskite vietą, kurioje yra pelėsis. Palikite šiek tiek laiko išdžiūti, tada drėgnu rankšluosčiu dar kartą nuvalykite apipurkštą vietą.

Vandenilio peroksidas

Vandenilio peroksidas yra natūralus ir saugus būdas sustabdyti juodojo pelėsio augimą. Tai trys viename antivirusinė, antibakterinė ir priešgrybelinė priemonė, kurią saugu naudoti ir ji nekenkia aplinkai. Naudokite jį, kad pašalintumėte pelėsi nuo poringų paviršių, pavyzdžiui, austų baldų.

Sumaišykite vieną dalį 3 proc. vandenilio peroksido su dviem dalimis vandens. Galite panaudoti purkštuvą arba tirpale sudrėkinti rankšluostį ir juo nuvalyti pelėsio paveiktas vietas. Leiskite tirpalui pastovėti iki 10 minučių, tada nuvalykite tą vietą nedideliu šepetėliu. Nuvalykite likusį pelėsį rankšluosčiu ir leiskite išdžiūti.

Citrinų sultys

Nors tai gali būti ne pats stipriausias ginklas kovoje su juoduoju pelėsiu, bet tikriausiai tai yra produktas, kurį turite virtuvėje. Tai taip pat visiškai natūralu, be to, kam nepatinka citrinų kvapas? Citrina tikrai kvepės geriau nei jūsų duše augantis pelėsis.

Išspauskite trijų ar penkių citrinų sultis ir užpilkite ant supelijusios vietos. Palikite penkias minutes, tada nuvalykite drėgnu rankšluosčiu. Jei manote, kad rankšluostis nepašalina pelėsio pakankamai gerai, galite naudoti seną dantų šepetėlį.

Jei norite pelėsį pašalinti optimaliai, sumaišykite citrinų sultis su bet kokiu indų ar rankų plovikliu, kurį turite namuose, ir šiek tiek vandens. Muilas padės efektyviau pašalinti pelėsį.