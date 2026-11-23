Aprasoję langai gali signalizuoti apie per didelę drėgmę namuose, netinkamai veikiančią ventiliaciją ar net didesnę pelėsio atsiradimo riziką. Kaip šią problemą išspręsti, kol ji netapo rimtesnė?
Kai lauke vyrauja žema temperatūra, o patalpose šilta, susidaro palankios sąlygos vandens garams kondensuotis. Nors tai ne visuomet kelia nerimą, nuolat besikartojanti drėgmė neturėtų būti ignoruojama. Ypač tuomet, kai rytais vandens lašai padengia beveik visą lango stiklą, rašoma fakt.pl.
Kodėl langai rasoja iš vidaus? Priežastis gali būti ventiliacija
Šis reiškinys vadinamas vandens garų kondensacija. Drėgmė namuose susidaro atliekant kasdienius darbus: gaminant maistą, maudantis, džiovinant skalbinius ar net kvėpuojant. Kai šiltas ir drėgnas oras susiduria su atvėsusiu stiklo paviršiumi, vandens garai virsta lašeliais.
Šaltuoju metų laiku problema dažniausiai suintensyvėja. Naktį stiklo temperatūra nukrenta, todėl ryte ant jo galima išvysti būdingus vandens lašelius. Jei taip nutinka beveik kasdien, tikėtina, kad namuose nepakankamai keičiasi oras.
Vertėtų patikrinti ventiliacines angas ir įsitikinti, kad jos nėra uždengtos. Naudingas gali būti ir higrometras. Optimali santykinė oro drėgmė gyvenamosiose patalpose dažniausiai siekia 40-60 proc. Jei ji ilgą laiką viršija 60-65 proc., reikėtų ieškoti priežasties.
Kaip išvengti langų rasojimo žiemą?
Svarbiausia reguliariai šalinti perteklinę drėgmę. Užuot kelias valandas laikę langą pravertą, geriau plačiai atverkite jį 5-10 minučių. Žiemą dažnai pakanka net penkių minučių intensyvaus vėdinimo. Tai rekomenduojama daryti kelis kartus per dieną.
Svarbūs ir kasdieniai įpročiai. Gaminant maistą reikėtų naudoti gartraukį, o po maudynių gerai išvėdinti vonios kambarį. Skalbinius geriausia džiovinti gerai vėdinamoje patalpoje. Taip pat nereikėtų uždengti radiatorių sunkiomis užuolaidomis, nes tai trukdo šilto oro cirkuliacijai prie langų.
Vanduo ant stiklo ar tarp stiklų? Skirtumas svarbus
Ne kiekviena drėgmė reiškia tą pačią problemą. Lašeliai ant vidinės stiklo pusės dažniausiai rodo vandens garų kondensaciją. Tuo metu drėgmė išorinėje lango pusėje gali būti natūralus geros lango šiluminės izoliacijos požymis.
Kur kas daugiau nerimo turėtų kelti drėgmė tarp stiklo paketų. Tai gali reikšti, kad stiklo paketas prarado sandarumą ir jam gali prireikti specialistų priežiūros ar remonto.
Taip pat nereikėtų ignoruoti vandens, kuris ilgą laiką kaupiasi ant vidinių palangių. Nuolat drėgnos vietos prie langų ir sienų sudaro puikias sąlygas pelėsiui plisti.
Tad nuolat rasojantys langai yra ne tik estetinė problema, bet ir signalas, kad būtina gerinti ventiliaciją bei kontroliuoti drėgmės lygį namuose.
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