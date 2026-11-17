Kondensatas susidaro tuomet, kai šiltas, drėgmės prisotintas oras susiduria su šaltu stiklo paviršiumi. Dažniausiai tai nutinka dėl kasdienių veiklų, tokių kaip maisto gaminimas, maudymasis duše, drabužių džiovinimas ar net kvėpavimas, rašoma express.co.uk.
Net ir turint dvigubo stiklo langus, nuolat besikaupianti drėgmė gali sukelti įvairių problemų: sudaryti sąlygas pelėsiui atsirasti, skatinti drėgmės dėmių formavimąsi ar pažeisti langų apdailą bei medinius rėmus. Ypač dažnai ši problema pasireiškia virtuvėse, vonios kambariuose ir miegamuosiuose.
Druskos debėnėlis kondensato susidarymui
Ši moteris pasakojo, kad kiekvieną rytą miegamojo langai būdavo aprasoję, o ant stiklo susidarydavo vandens lašeliai. Nors reguliariai vėdindavo patalpas, ji nusprendė išbandyti seną, daugelio girdėtą patarimą – ant palangės pastatyti dubenėlį su druska.
Iš pradžių moteris šį metodą vertino skeptiškai, nes jis atrodė pernelyg paprastas, kad būtų veiksmingas. Vis dėlto ji nusipirko paprastos valgomosios druskos, pripylė jos į nedidelį dubenėlį ir prieš miegą paliko ant palangės.
Pasak jos, kitą rytą ant langų buvo susikaupę gerokai mažiau kondensato nei įprastai, o pati druska buvo drėgna. Tai leido manyti, kad ji sugėrė dalį ore esančios drėgmės dar prieš jai nusėdant ant stiklo.
Nuo tada moteris dubenėlį su druska ant palangės palieka kas vakarą, o druską pakeičia kas kelias dienas. Ji teigia pastebėjusi, kad kondensato ant langų gerokai sumažėjo.
Kaip druska padeda kovoti su kondensatu?
Druska natūraliai sugeria ore esančią drėgmę, todėl gali veikti kaip paprastas ir nebrangus drėgmės surinkėjas. Taip ji sumažina drėgmės kiekį, kuris kitu atveju nusėstų ant šalto lango stiklo.
Šiam tikslui tinka įvairių rūšių druska, tačiau smulkioji valgomoji druska gali būti efektyvesnė dėl mažesnių kristalų. Specialistai rekomenduoja pripilti jos į nedidelį dubenėlį arba lėkštelę ir pastatyti ant palangės, ypač šaltuoju metų laiku.
Jei druska sudrėksta ar sulimpa į gumulėlius, tai ženklas, kad ji sugeria drėgmę. Priklausomai nuo drėgmės lygio namuose, ją gali reikėti keisti kas kelias dienas arba kartą per savaitę.
Dubenėlius su druska galima statyti ne tik miegamajame, bet ir virtuvėje, vonios kambaryje ar kitose patalpose, kuriose dažniau kaupiasi drėgmė.
Nors šis būdas visiškai nepanaikins kondensato susidarymo, jis gali padėti sumažinti drėgmės kaupimąsi ir ilgiau išlaikyti langus sausesnius.
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