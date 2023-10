Pasisodinkite šiuos augalus namuose: geriau miegosite

Andrew sakė: „Augalai miegamajame gali ne tik pagražinti kambario estetiką, bet ir pagerinti jūsų miego kokybę. Miegamajame laikomi augalai padeda oro kokybei, mat sugeria į save ir filtruoja anglies dioksidą bei išskiria deguonį.

Oras yra neatsiejama dalis gero miego, mat geresnė jo kokybė ne tik pagerina kvėpavimo takus, bet ir sumažina stresą, pagerina miego kokybę.“

Levanda ir lelija

Vienas tokių augalų, pasak Andrew, yra levanda. Pasak jo, levandos taip pat prisideda ir prie geresnės nuotaikos buvimo:

„Gėlių kvapai, tokie kaip levandos, padeda jaustis laimingesniems ir iš tikrųjų gali nuraminti emocijas. Įrodyta, kad levandos padeda sumažinti nerimo jausmą, o tai leidžia geriau išsimiegoti ir neišvengiamai pagerina imuninę sistemą.“

Kitas augalas, kuris taip pat turi daugybę naudos, anot specialisto, yra lelijos. Pasirodo, lelijos padeda išvalyti ore esančius toksinus bei alergenus, rašoma express.co.uk.

Tačiau sodininkas priduria, kad norint, jog augalai miegamajame neštų daugiau naudos, juos reikia pastatyti tinkamai.

Ir nors dažniausiai augalus vazonuose dedame ant žemės ar palangės, vietoje to Andrew rekomendavo augalus pakabinti ore, krepšeliuose. Be to vyras primena, kad jo patarimas gali tikti ne visiems, todėl norint miegamajame laikyti augalus pirmiausiai reikėtų įvertinti savo sveikatos būklę, ar neturite jiems alergijos.