Pasakė, per kiek laiko iš organizmo pasišalina alkoholis: būtina žinoti

Bet ar turėtumėte nerimauti dėl vairavimo kitą rytą po to, kai išgėrėte naktį prieš? Norėdami sužinoti atsakymą į šį sudėtingą klausimą, pirmiausia turime žinoti, kiek laiko alkoholis išlieka mūsų organizme.

Per kiek laiko pasišalina alkoholis?

Viskas priklauso nuo to, kaip greitai organizmas sugeba metabolizuoti alkoholį. Daugelio žmonių organizmuose suyra pusė gėrimo per valandą, rašo „Times of India“.

Pavyzdžiui, jei išgėrėte 80 mililitrų alkoholio ir sustojate, po dviejų valandų jūsų organizme liks 50 mililitrų alkoholio.

Alkotesteris matuoja alkoholio koncentraciją kraujyje, apskaičiuodamas alkoholio kiekį ore, kurį jūs išpučiate. Jei sveriate maždaug 72 kilogramus, pakanka keturių gėrimų, kad gautumėte per didelę dozę alkoholio.

Tačiau svarbu suprasti, kad kiekvieno žmogaus kūnas ir organizmas yra skirtingas, o alkoholio poveikis skiriasi kiekvienam žmogui.

Bet būsite priblokšti, kad alkoholis kraujyje aptinkamas iki 6 valandų po vartojimo ir maždaug 12-24 valandas jūsų šlapime ir seilėse, o plaukuose net iki 90 dienų.

Alkoholio kiekis gėrimuose

Svarbu žinoti, kiek procentų alkoholio yra kiekviename gėrime. Tai padės sekti, kiek gėrimų suvartojote, ir galėsite kontroliuoti, kada metas pristabdyti ir atsisakyti kito gėrimo.

Degtinė: 40-95%

Džinas: 36-50%

Romas: 36-50%

Viskis: 36-50%

Tekila: 50-51%

Likeriai: 15%

Spirituotas vynas: 16-24%

Nespirituotas vynas: 14-16%

Alus: 4-8%