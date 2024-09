Pasakė, per kiek laiko alkoholis pasišalina iš organizmo: kiti to nežino

Jei atsakymas neigiamas, verta pasidomėti šia tema, nes alkoholis keičia jūsų organizmą įvairiais būdais. Nuo padidėjusio širdies ritmo iki sutrumpėjusio reakcijos laiko – yra daugybė šalutinių poveikių, apie kuriuos turėtumėte žinoti.

Kiek laiko alkoholis išlieka jūsų organizme?

„Kepenys vidutiniškai per valandą iš organizmo pašalina vieną alkoholio vienetą“, – sako „LloydsPharmacy Online Doctor“ gydytoja Bhavini Shah.

Pasak jos, vienas alkoholio vienetas gali būti nedidelė taurė vyno (125 ml), pusė pintos alaus arba vienas alkoholinis gėrimas.

REKLAMA

REKLAMA

Taigi, alkoholis iš kraujotakos pasišalina maždaug 0,015 mg per valandą, o kraujo teste alkoholis gali būti matomas iki 12 valandų.

REKLAMA

Skamba paprastai, tiesa? Na, tai nėra taip paprasta. Ekspertas aiškina, kad papildomi veiksniai, įskaitant ūgį, svorį ir kūno sudėtį, gali turėti įtakos tam, kiek laiko alkoholis išlieka jūsų organizme, nes viskas priklauso nuo medžiagų apykaitos greičio.

Dėl šios priežasties gali būti svarbi ir jūsų lytis.

„Kai kurie tyrimai rodo, kad moterys kepenyse gamina mažiau alkoholio perdirbimo fermento, vadinamo alkoholio dehidrogenazės, palyginti su vyrais. Dėl to didesnė alkoholio dalis gali patekti į kitus organus, todėl jie patiria toksinį alkoholio poveikį“, – sako B. Shah.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, moterų organizme paprastai yra mažiau vandens nei vyrų, o tai reiškia, kad pasisavintas alkoholis tampa labiau koncentruotas.

Kaip sužinoti, ar jūsų organizme vis dar yra alkoholio?

„Vienas ar du alkoholio vienetai padidina širdies susitraukimų dažnį, išplečia kraujagysles ir suteikia lengvą šleikštulį, dėl kurio žmonės paprastai jaučiasi labiau bendraujantys ar kalbūs“, – sako gydytoja.

Jos teigimu, po keturių-šešių vienetų alkoholis pradeda veikti jūsų nervų sistemą, sumažina reakcijos laiką ir paveikia smegenų sritis, susijusias su sprendimų priėmimu, todėl blogiau vertinate situaciją ir galite elgtis neapgalvotai, skelbiama Cosmopolitan.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Po aštuonių alkoholio vienetų sutriks jūsų regėjimas ir miegas, be to, būsite išgėrę daugiau alkoholio, nei kepenys gali apdoroti per vieną naktį, todėl jus ištiks pagirios“, – perspėja specialistė.

Ji taip pat sako, kad po dešimties vienetų labai sutriks jūsų koordinacija ir gali prasidėti pykinimas, viduriavimas ar vėmimas, taip pat dehidratacijos ir galvos skausmas: „Po dvylikos vienetų gresia didelis apsinuodijimo alkoholiu pavojus“.

Kaip greičiau išsiblaivyti?

Galbūt nenorite to išgirsti, bet paaiškėjo, kad nelabai ką galite padaryti, kad pakeistumėte laiką, per kurį alkoholis pasišalina iš organizmo.

REKLAMA

„Jūsų organizmas alkoholį metabolizuoja savo tempu, ir vis dar nėra daug įrodymų, kad galite pagreitinti šį natūralų procesą“, – sako gydytoja.

Vis dėlto yra veiksmų, kurių galite imtis, kad sumažintumėte su pagiriomis susijusius simptomus. Pavyzdžiui, ėjimas miegoti yra geras būdas leisti organizmui pačiam natūraliai pašalinti alkoholį iš organizmo.

„Taip pat labai svarbu gerti daug vandens, nes jis užkirs kelią dehidratuojančiam alkoholio poveikiui ir sumažins galvos skausmą. Taip pat turėtumėte stengtis valgyti sotų maistą, nes jis padidins cukraus kiekį kraujyje ir nesutrikdys skrandžio“, – priduria B. Shah.