Pasakė, kiek raudonos mėsos galima suvalgyti per savaitę: kitaip kenksite sveikatai

Express.co.uk rašoma, kad dėl pasikeitusios ūkininkavimo praktikos, raudona mėsa dabar yra sveikesnė nei bet kada anksčiau. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į dabartines sveikatos rekomendacijas. Jose teigiama, kad vartotojams siūloma mažinti suvartojamos mėsos kiekį tik tuo atveju, jeigu jie per dieną suvalgo daugiau nei 140 gramų raudonos mėsos.

Visgi, portale pateikiama, kad mokslininkai priėjo prie dar kitokių išvadų. Pasak jų, žmonių mirtingumas galėtų sumažėti, jeigu jie per dieną suvalgytų ne daugiau kaip 70 gramų mėsos.

Tuo tarpu Mitybos mokslinio patariamojo komiteto ataskaitoje įspėjama, kad žmonės per savaitę turėtų suvartoti ne daugiau kaip 500 gramų raudonos mėsos. Tai ėriena, kiauliena, jautiena. Taip pat visa perdirbta mėsa, pavyzdžiui, šoninė ar dešrelės.

Šioje ataskaitoje pažymima: „Nors įrodymai nėra įtikinami, atsargumo sumetimais raudonos ir perdirbtos mėsos vartojimas neturėtų viršyti dabartinio 70 gramų per dieną vidurkio, o dideliems raudonos ir perdirbtos mėsos vartotojams (suvartojantiems 100 gramų per dieną ar daugiau) reikėtų sumažinti suvartojamos mėsos kiekį“.

Ypač svarbu vyrams

Portale rašoma, kad oficialiais duomenimis, šiuo metu vidutinis vyras per savaitę suvalgo 672 gramus raudonos mėsos, kas yra maždaug 25 proc. daugiau nei remiantis naujausiomis rekomendacijomis. Tuo tarpu moteris per savaitę suvalgo tik remiantis naujausiomis rekomendacijomis. Tuo tarpu moteris per savaitę suvalgo tik 399 gramus, kas reiškia, kad rekomendacijos nėra viršijamos.

Vienas iš trijų vyrų per savaitę suvalgo 700 gramų arba daugiau raudonos mėsos. O daugelis iš jų dažnai vartoja perdirbtą mėsą, kuri, kaip manoma, kelia ypač didelę riziką.

Daugelis tyrimų rodo, kad valgant pernelyg daug raudonos mėsos gali padidėti rizika susirgti žarnyno vėžiu. O štai vienas iš neseniai atliktų tyrimų papildė, kad 160 gramų raudonos mėsos per dieną suvalgančių žmonių tikimybė susirgti žarnyno vėžiu yra 30 proc. didesnė nei tų, kurie per dieną suvalgo tik 20 gramų raudonos mėsos.

Neseniai „Žemės draugų“ (angl. „Friends of the Earth“) organizacijos atliktoje ataskaitoje buvo padaryta išvada, kad 45 tūkstančius gyvybių per metus būtų galima išgelbėti, jei visi valgytų mėsą ne dažniau kaip tris kartus per savaitę.