Pasakė, kas padidina insulto riziką: įsidėmėkite kuo greičiau

Pirmiausiai ekspertas Johnas Hopkinsas sako, kad kontraceptinių tablečių vartojimas gali padidinti insulto riziką.

„Iš tikrųjų, moterys dažniau patiria insultus nei vyrai, bent jau Didžiojoje Britanijoje“, – pabrėžia insultų asociacija.

Kontraceptinės tabletės ir kontraceptiniai pleistrai apima hormoną estrogeną, kuris yra padidėjusios insulto rizikos priežastis. Todėl labai svarbu savo gydytojui pasakyti, kad rūkote, net jeigu tai darote retai, nes rūkymas vartojant kontraceptikus dar labiau padidina insulto riziką, rašoma „Express“.

Įspėja ir dėl alkoholio

Kalbant apie rūkymą, jis yra dar viena padidėjusios insultų rizikos priežastis. „Rūkymas padvigubina jūsų riziką susirgti smegenų išemija“, – tvirtina Johnas Hopkinsas.

Dar vienas gyvenimo būdo pasirinkimas – mankšta. Per mažas fizinio aktyvumo kiekis gali prisidėti prie insulto rizikos, kaip ir per didelis alkoholio vartojimas.

„Daugiau nei du alkoholiniai gėrimai padidina jūsų kraujo spaudimą. Perteklinis alkoholio vartojimas gali baigtis insultu“.

NHS aiškina, kad perteklinis alkoholio vartojimas yra tuomet, kai išgeriamas didelis alkoholio kiekis nedideliame laiko tarpe arba kai bandoma prisigerti.

Moterims šeši vienetai alkoholio suvartoti per vieną kartą yra laikomi pertekliniu alkoholio vartojimu, vyrams – aštuoni alkoholio vienetai. Kad galėtumėte aiškiau susidaryti vaizdą, ką reiškia šie alkoholio vienetai, pateikiami pavyzdžiai. Dvi alaus pintos (5% stiprumo) savyje turi 6 alkoholio vienetus. Trys taurės (po 175 ml) vyno turi 6,3 vienetus alkoholio, tad jeigu vienu metu išgeriate daugiau nei dvi taures – vartojate per didelį alkoholio kiekį.

Per savaitę rekomenduojama suvartoti ne daugiau nei 14 vienetų alkoholio. Be to, raginama, kad bent kelias dienas per savaitę žmonės nevartotų alkoholio visiškai.