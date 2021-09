Kasdien rinkitės šį gėrimą: padės sumažinti širdies ligų riziką

Širdies ligos kelia pavojų gyvybei ir sveikatai ir kasmet nuo jų miršta milijonai žmonių. Tiesa ta, kad širdies ligos yra dažniausia mirties priežastis Vakarų pasaulyje. Tačiau vienas gėrimas gali padėti sumažinti gresiančią riziką, tai vanduo.

JK Nacionalinio širdies, plaučių ir kraujo instituto tyrime buvo aiškinamasi, ar serumo natrio koncentracija viduriniame amžiuje, kaip skysčių vartojimo įpročių indikacija, gali parodyti širdies nepakankamumą po 25 metų.

Atliko tyrimą

Mokslininkai taip pat aiškinosi ryšį tarp skysčių suvartojimo ir pagrindinės širdies kameros (kairiojo skilvelio) sienelių sustorėjimo. Ši būsena vadinama kairiojo skilvelio hipertrofija ir yra viena tų diagnozių, po kurių dažnai seka širdies nepakankamumas. Tyrime dalyvavo 15 792 žmonės nuo 44 iki 66 metų amžiaus.

Dalyviai buvo padalinti į keturias grupes, priklausomai nuo vidutinės serumo natrio koncentracijos. Kiekvienoje grupėje tyrėjai skaičiavo, kokia dalis žmonių penktojo vizito metu (po 25 metų) sirgo širdies nepakankamumu ir kairiojo skilvelio hipertrofija.

Aukštesnė serumo natrio koncentracija viduriniame amžiuje buvo susieta tiek su širdies nepakankamumu, tiek su kairiojo skilvelio hipertrofija po 25 metų. Abiejų šių ligų rizika 70 ir 90 metų amžiaus žmonėms pradėjo didėti, kai serumo natris viršijo 142 mmol/l viduriniame amžiuje – taigi, parodyta, kad tinkamas skysčių vartojimas gali padėti sumažinti šią riziką.

Svarbu, kiek skysčių suvartojame per dieną

„Mūsų tyrimas rodo, kad geras skysčių vartojimas gali užkirsti kelią ar bent sulėtinti kai kuriuos širdies pokyčius, kurie vėliau sąlygoja širdies nepakankamumą“, – sako tyrimo autorė dr. Natalia Dmitrieva. – „Rezultatai parodė, kad turi atkreipti dėmesį į tai, kiek skysčių suvartojame per dieną ir imtis veiksmų, jei negeriame pakankamai vandens. Natūralu manyti, kad skysčių suvartojimas ir serumo natris keičiasi kasdien, priklausomai nuo to, kiek per dieną išgeriame vandens. Tačiau serumo natrio koncentracija per ilgą laikotarpį lieka labai siaurame intervale, kuris greičiausiai susijęs su skysčių suvartojimo įpročiais.“

Rekomenduojama moterims per dieną suvartoti nuo 1,6 iki 2,1 litrų vandens, o vyrams – nuo 2 iki 3 litrų. Tačiau visame pasaulyje atliekamos apklausos parodė, kad daugelis žmonių nepasiekia net ir minimalių standartų.

Būtina gerti daug vandens

Serumo natris yra tikslus skysčių suvartojimo matavimo būdas – kai žmogus išgeria mažiau vandens, serumo natrio koncentracija padidėja. Tuomet organizmas bando vandenį taupyti ir aktyvuojami procesai, kurie, kaip žinoma, ilguoju laikotarpiu didina širdies nepakankamumo riziką, rašoma express.co.uk.

„Tyrimo rezultatai rodo, kad visą gyvenimą vartojant pakankamai skysčių mažėja kairiojo skilvelio hipertrofijos ir širdies nepakankamumo rizika“, – priduria dr. N. Dmitrieva. – „Be to, išsiaiškinome, kad jei serumo natris viršija 142mmol/l, tai padidina šalutinį poveikį širdžiai, todėl gali būti pravartu atkreipti dėmesį į tuos žmones, kuriems reikėtų patikrinti skysčių suvartojimo lygį. Toks natrio lygis šiaip būtų normoje ir laboratoriniuose tyrimuose nebūtų žymimas siekiant identifikuoti žmones, kuriems reikėtų gerti daugiau vandens.“