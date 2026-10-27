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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas Straipsniai

Pasakė, kaip tobulai užraugti kopūstus: reikia vos 3 ingredientų

2026-10-27 15:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 15:50
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Rauginti kopūstai stiprina organizmo imunitetą, gerina virškinimą ir yra vertinga sveikos mitybos dalis. Tinkamai paruošti jie gali išsilaikyti rūsyje iki pat pavasario, taigi visą žiemą turėsite natūralų vitaminų šaltinį.

Rauginti kopūstai (nuotr. pranešimo spaudai)
GALERIJA (15)

Rauginti kopūstai stiprina organizmo imunitetą, gerina virškinimą ir yra vertinga sveikos mitybos dalis. Tinkamai paruošti jie gali išsilaikyti rūsyje iki pat pavasario, taigi visą žiemą turėsite natūralų vitaminų šaltinį.

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Kopūstų augintojas Jacekas Zygielis (43 m.) portalui „Fakt“ pasidalijo patarimais apie kopūstų rauginimą.

„Kopūstus reikėtų užraugti iki Visų Šventųjų. Esu tradicinio rauginimo šalininkas, kuriam iš tiesų reikia tik trijų ingredientų: kopūstų, morkų ir druskos“, – sako Jacekas Zygielis iš Praslito, Varmijos ir Mozūrų vaivadijoje. 

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Patarė, kaip tobulai užraugti kopūstus

Augintojas iš karto pabrėžia, kad rauginimui geriausiai tinka veislės „Kamienna Głowa“ kopūstai. Taip pat reikėtų naudoti akmens druską. Svarbu „neeksperimentuoti su smulkia ar joduota druska“. Trečiasis ingredientas – morkos.

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J.  Zygielis nurodo, kad prieš rauginant visus naudojamus daiktus ir indus būtina nuplikyti verdančiu vandeniu. Jis įspėja kopūstų nespausti grūstuvu. Pasak jo, taip kopūstai pernelyg susmulkinami ir vėliau pamėlsta.

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„Reikia spausti tik rankomis. Jei viskas gerai išmaišoma, kopūstai patys išleis sultis. Žmonės įpratę juos daužyti, kol pasirodo sultys, tačiau tai nėra teisingas būdas.

Išmaišyti, palaukti, kol išleis sultis, ir tik tada dėti į statinę. Prispausti akmeniu, geriausia parsivežtu iš lauko. Per ilgai nelaikyti šilumoje – dvi, daugiausia tris dienas, po to perkelti į rūsį, ir viskas turėtų pavykti“, – sako ekspertas.

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„Savo receptūros neatskleisiu, nes dvejus metus prie jos dirbau, kad idealiai suderinčiau kopūstų, druskos ir morkų proporcijas“, – priduria jis.

Paprastas raugintų kopūstų receptas

10 kg susmulkintų kopūstų imkite vieną pakelį (200 g) akmens druskos ir įdėkite 1 kg tarkuotų morkų.

Pagal skonį galima pridėti kmynų, lauro lapų ir kvapiųjų pipirų grūdelių. Viskas – turite tobulus raugintus kopūstus, kuriais galėsite mėgautis ne kartą.

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