Pasakė, kaip laikyti morkas: bus šviežios ir tvirtos daug ilgiau

Įprastas daržovių stalčius gali užtikrinti tinkamas sąlygas, tačiau drėgmė jame dažniausiai būna mažesnė nei reikia – apie 95 proc.
Patarė, kaip laikyti morkas
Norint kompensuoti šį skirtumą, morkas galima sudėti į sandariai uždaromą indą, o šalia pastatyti nedidelį indelį su vandeniu. Garuojanti drėgmė padės palaikyti drėgnesnę aplinką, o pačios daržovės nesilies su vandeniu.
Yra ir kitas praktiškas būdas. Morkas galima įdėti į maišelį, prieš tai jas apvyniojus popieriniu rankšluosčiu. Jis sugers perteklinį kondensatą ir taip sumažins pelėsio atsiradimo dėl per didelės drėgmės tikimybę.
Prieš dedant morkas laikyti svarbu pašalinti žaliąją jų dalį. Palikti lapai ir stiebai toliau siurbia drėgmę iš šakniavaisio, todėl morkos greičiau tampa sausos ir minkštos.
Laikantis tokių sąlygų, morkos gali išlikti šviežios ir tvirtos maždaug 14–18 savaičių. Šis būdas tinka ne tik įprastoms oranžinėms, bet ir kitų spalvų morkoms.
Taigi, tinkamai organizuotas laikymas leidžia gerokai ilgiau išsaugoti morkų traškumą ir sultingumą. Tai ne tik prailgina produkto tinkamumo laiką, bet ir padeda sumažinti išmetamų daržovių kiekį.
Kaip tinkamai laikyti daržoves: svarbūs patarimai
Bulvių laikymo trukmė labai priklauso nuo sąlygų, kuriomis jos laikomos. Visų pirma, gumbams būtina gera oro cirkuliacija.
Jei juos sudėsite į ankštą, uždarą ar prastai vėdinamą vietą, joje pradės kauptis drėgmė. Tai sudaro palankias sąlygas pelėsiui atsirasti ir pagreitina daržovių gedimą.
Ne mažiau svarbus ir temperatūros režimas. Optimaliomis laikomos vėsios sąlygos – apie +5 °C. Esant aukštesnei temperatūrai, bulvės pradeda aktyviau dygti ir greičiau praranda savo pradines savybes.
Tačiau pernelyg stiprus atšaldymas taip pat nepageidautinas, nes gali pabloginti gumbų kokybę.
Taigi, norint bulves laikyti ilgą laiką, joms reikia vėsos, pastovios temperatūros ir nuolatinio oro patekimo. Šių paprastų sąlygų laikymasis leis ilgiau išsaugoti gumbus tvirtus, šviežius ir tinkamus maistui.
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