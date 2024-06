Pasakė, ar tikrai verta augalus tręšti pienu: žino ne visi

Vieni pastebėjo, kad tręšimas pienu lėmė teigiamus pokyčius ir augalas geriau augo bei buvo mažiau kamuojamas ligų. Antri skundėsi šleikščiu kvapu ar netgi pastebėjo tragiškų rezultatų augalui.

O kaip yra iš tikrųjų? Sužinokite, ar tręšimas pienu gali padėti įveikti augalus užklupusias negandas ir paskatinti geriau augti, ar greičiau atsisakyti minties pieną naudoti sode.

Tręšimas pienu ir nauda augalams

Kai augalus užklumpa netikėtos ligos ar kenkėjai, kartais imamės pačių netikėtiniausių priemonių su jais kovoti. Negana to, pienas veikia kaip natūrali trąša. Teigiama, kad pienas suteikia daug sveikatos ir naudingų medžiagų ne tik žmogui, bet ir augalams. Štai, kokių teigiamų savybių turi augalų tręšimas pienu:

pieno tirpalas kovoja su grybinėmis ir kai kuriomis virusinėmis ligomis ir kenkėjais. Tyrimai rodo, kad pienas padeda įveikti ar užkirsti kelią miltligės ir mozaikos virusų sukeltoms ligoms, o iš kenkėjų efektyviausiai veikia prieš amarus.

pienas suteikia augalams daug mineralų, tokių kaip kalcio, fosforo, kalio, magnio, natrio, sieros, vario, geležies, mangano ir kitų komponentų. Paprikų, moliūgų ir pomidorų patręšimas kalciu (kurio piene yra daugiausia) sumažina rizika augalui susirgti žiedų puviniu.

Sodo augalams tinka dauguma skystų pieno produktų. Yra atlikta tyrimų su pieno, grietinėlės ir išrūgų mišiniu, o tai reiškia, kad augalininkystėje naudojamas ne tik žalias ar nugriebtas pienas.

Taip pat augalui nėra itin svarbi ir pieno kokybė, nes jis gali būti šviežias, sugižęs, miltelių pavidalo, kondensuotas, vadinasi, jau sugedusį pieną panaudosite kaip antrinę žaliavą.

Kaip pasigaminti pieno mišinį?

Trąšą ar pesticidą iš pieno pasigaminti nieko sudėtingo nėra, nes tereikia geriausiai 1–2 % riebumo pieną per pusę sumaišyti su vandeniu (1:1). Tirpalą įsipilkite į purkštuvą ir kartą per mėnesį kiekvieną augalo lapą gerai apipurkškite. Pieno mišiniu augalą galima ir negausiai palaistyti, o tai atlikite du kartus per sezoną.

Ar tikrai tręšimas pienu toks nekaltas?

Užsienyje vis daugiau šnekama, kad tręšimas pienu ne visada geras variantas, netgi įžvelgia daugiau minusų, negu privalumų. Štai kokias neigiamas pasekmes pastebėjo akylieji sodininkai, ekspertai ir mokslininkai:

Nors piene yra riebalų, cukraus ir baltymų, tačiau jo pagrindinę dalį sudaro vanduo, tad reikšmingos maistinės vertės neprideda. Pienas teturi tik 0,5 azoto (N), todėl kaip trąša veikia itin silpnai.

Skildamas dirvožemyje pienas sunaudoja daug deguonies, kuris ir taip reikalingas augalo šaknims.

Pieno riebalai skilimo proceso metu įgauna itin nemalonų kvapą.

Ant augalo išdžiuvęs nugriebtas pienas dažnai yra juodojo, šlapiojo puvinių bei juodosios dėmėtligės priežastis.

Pienu apšlakstyti lapai, vaisiai, žiedai ir likusios baltos dėmės tikrai nesuteikia estetikos.

Visgi matyti, kad tręšimo pienu trūkumų atrandama vis daugiau, tad verta apgalvoti, ar tikrai apsimoka tą puodelį pieno abejotinai sunaudoti augalams, ar geriau išgerti su kava.

Šaltinis: derlingas.lt