Paragavęs maisto šioje Lietuvos ligoninėje nusikėlė atgal į niūrų sovietmetį: „Bijau net pagalvoti...“

Jei teisingai supratau, tai „La Santa“ pavadinimui panaudota italų kalba, kurioje „La Santa“ reiškia šventoji. Nesupykite, bet noriu kreiptis su klausimu į tuos, kurie šį pavadinimą sugalvojo.
Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt
Apžvalga
Kokios vaikystės traumos ar išgyvenimai jus persekioja gyvenime, kad jūs taip gėdijatės savo prigimties – lietuviškumo? Negi lietuvių kalboje nėra gražių žodžių, kuriais būtų galima pavadinti valgyklą?
Dar kažkiek galėčiau pateisinti senamiestyje stūksančius restoranus, besislepiančius po nelietuviškais pavadinimais, bet jūs randatės Santaros klinikose, kuriose, jei neklystu, didžioji dalis lankytojų, pacientų, darbuotojų lietuviai arba tie, kas privalo mokėti lietuvių kalbą.
O dabar apie lietuvių kalbą, kurios nemoka darbuotojai. Keista, kai prie „marmitų“ dirbančios moterys nesupranta lietuvių kalbos ir primygtinai prašo kalbėti rusiškai.
Suprantu, kad yra daug pabėgėlių iš Baltarusijos ir dar daugiau iš Ukrainos, bet dirbant aptarnavimo sferoje nuo kada nebereikia mokėti valstybinės kalbos?
Gal kol moterys išmoks kalbėti ar bent suprasti lietuvių kalbą galėtų toje pačioje klinikoje plauti grindis ar dirbti skalbykloje, kur kalbos kontakto bus minimaliai?
Pakalbėjome apie tai, kas svarbiausia kiekvienam lietuviui – lietuvių kalbą, dabar galim pakalbėti ir apie maistą.
Maisto apžvalga
Patiekalų kainos nėra didelės, valgykloje vyrauja savitarna, įsipilti gauni ne tik sriubą, bet ir įsidėti pagrindinius patiekalus bei garnyrą prie jų.
Kadangi pražiopsojau iškabą, kur surašytos patiekalų kainos, tai žvelgdamas į čekį nelabai supratau, kas ir kiek kainuoja ir kaip čia vykdomas apskaičiavimas.
Garnyras paskaičiuotas tik vienas, nors jo buvo per dvi lėkštes net 3 daržovių kauburėliai. Panašiai ir su grybų padažu, vietoje dviejų paskaičiuotas tik vienas.
Tad šį galvosūkį – kiek koks patiekalas kainavo – palieku jums, mieli skaitytojai.
Žmonių labai daug, tad surasti, kur prisėsti ir pavalgyti, buvo labai sunku, kaip ir padaryti daugiau nuotraukų ar vaizdo medžiagos neatkreipus į save dėmesio buvo sudėtinga, tad atleiskite už mažesnę nuotraukų paletę.
Sriuba „Minestrone“ – 2,50 €
Kad itališka sriuba „Minestrone“ gaminama iš sezoninių daržovių ir makaronų žinojo tie, kas tą sriubos pavadinimą ir aprašymą suvedė į kasos aparato programą.
Tik labai gaila, kad turima informacija jie nepasidalino su moterėlėmis, virusiomis sriubą, kurią skanauti turėjau progą.
Kad joje buvo įvairiausių sezoninių daržovių, įskaitant cukiniją ir daugybę bulvių, aš patvirtinu, bet kad joje būčiau radęs makaronų, ar bent vieną, rašyti negaliu.
Tad gal itališkas sriubas palikite italams, o moterėlėms, kurios aptarnaujant mus šnekėjo rusiškai, leiskite virti sriubas, kurias jos moka geriausiai, ir net jei „Minestrone“ būtų virta laikantis visų Italijos gastronomijos tradicijų, aš mieliau būčiau valgęs ukrainietiškus barščius, kuriuose vietoje mano pasigestų makaronų būtų plaukiojęs bent vienas mėsos gabaliukas.
Ilgo kepimo sprandinė
„Ilgo kepimo sprandinė“ buvo skaniausias patiekalas iš trijų tą dieną mano ragautų „La Santa“ maitinimo įstaigoje.
Jei būčiau žinojęs, kad mėsa bus tokia minkštutė ir sultinga, tikrai jos grybų padažu nebūčiau gardinęs. Skanus ir vykęs patiekalas.
Maltos kiaulienos šnicelis
Kad šnicelis iš kiaulienos aš supratau tik po vieno šnicelio kąsnio peržiūrėjęs čekį, nes malto darinio skonis nieko bendro su mėsa neturėjo ir buvo gerokai per sūrus.
Nežinau, kas yra sumalama į šnicelių masę, bet man patiekę tokį šnicelį galėtumėte sakyti, kad jis iš kalakutienos ar stirnienos, nes mėsos skonį nustatyti per papildomus priedus manau būtų galima tik pasitelkus Santaros klinikų laboratorijos specialistus.
Jei tas šnicelis kartu su garnyru ir padažu kainavo tik 3,50 €, aš galiu suprasti, kodėl jo tokia nedidelė kaina, nes, manau, prieš nustatant jam kainą, tie, kas tai daro, pirmiausia jo buvo paskanavę…
Ir daugiau nei 3,50 € už tokį gastronomijos „šedevrą“ prašyti būtų ne tik kad nemandagu, bet ir akiplėšiška.
Apsirikau paimdamas šią stiklinę ir tikėdamasis iš jos atsigerti kompoto. Gurkšnelis ir supratau, kad tai tiesiog sirupas skiestas vandeniu, bet tai tas „pagerintas“ sirupas, dėl kurio „natūralios“ sudėties sutraukia visą burną ir skonių receptoriai kuriam laikui atbunka.
Tad manau būtų labai geras derinys: valgant maltos kiaulienos šnicelį jį užgerti šiuo gėrimu ir po tokių pietų, manau, turėtumėte pasijusti lyg į save būtumėte sudėję visą Mendelejevo periodinę lentelę.
Įvertinimas
Reziumuoju. Manau, Santaros klinikos yra Lietuvos medicinos „Šventovė“, tad joje įsikūrusioje „Šventojoje“ neturėtų būti nei panašių gėrimų, nei panašių daug klausimų keliančių šnicelių.
Namie peržiūrėdamas nuotraukas prisiminiau, jog dar buvo minčių paragauti žuvies maltinių. Ačiū Dievui, šios minties atsisakėme. Bijau net pagalvoti, kokių asociacijų apie tai, kas ten sumalta, po vieno kąsnio būtų padiktavę mano skonių receptoriai.
Vertinu „La Santa“ maitinimo įstaigoje valgytą maistą 3/5. Švaru, tvarkinga, jauku, tik reiktų padirbėti su maisto kokybe ir gal geriau gaminti tai, ką mokate, nesivaikant madų, nes manau, kad jei būčiau įsipylęs tą dieną siūlomos agurkinės sriubos, jai tiek priekaištų kaip „Minestrone“ nebūčiau išsakęs.
„La Santa“
Santariškių g. 2, Vilnius
* Taip, teisingai perskaitėte – valgyklą, nors viešojoje erdvėje visur ši maitinimo įstaiga yra pristatoma kaip kavinė, bet manau terminas kavinė su šioje įstaigoje vyraujančia savitarnos ir padėklų sistema nieko bendro neturi.
Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt
Video apžvalga:
Po apžvalgos sureagavo ir „La santa“ įstaiga
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į įstaigą „La santa“ dėl komentaro. VUL Santaros klinikų komunikacijos tarnybos vadovė Jurgita Juozaitytė-Markevičienė sako, kad Santaros klinikoms svarbi kokybė visose veiklos srityse – ne tik teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir rūpinantis pacientų bei darbuotojų maitinimu.
„Todėl priėmėme sprendimą ne tik patys organizuoti pacientų maitinimą, bet ir įkurti kavinę, kurioje ligoninės darbuotojai, pacientai bei jų artimieji galėtų kokybiškai ir už prieinamą kainą pavalgyti, trumpam atsikvėpti, susitikti su kolegomis.
Šiandien „La Santa“ kasdien apsilanko daugiau kaip tūkstantis žmonių. Kavinėje veikia savitarnos sistema, siūlomas kasdien besikeičiantis meniu, kuriame galima rinktis mėsos, vegetariškus ir veganiškus patiekalus.
Santaros klinikų darbuotojams taikoma 20 proc. nuolaida, o kompleksinius pietus jie gali įsigyti už 3,60 Eur. Mums svarbu, kad darbuotojai, kurių nemaža dalis dirba ilgomis pamainomis, turėtų galimybę nebrangiai, kokybiškai ir negaišdami laiko pavalgyti savo darbo vietoje.
Kavinės pavadinimo variantus siūlė ir išrinko patys Santaros klinikų darbuotojai. Iš daugybės pasiūlytų variantų daugiausia balsų surinko „La Santa“. Šis pavadinimas mūsų bendruomenei asocijuojasi su Santaros klinikomis, Santariškėmis, vieta, kurioje dirbame. Mums buvo svarbu, kad patys darbuotojai dalyvautų kuriant naują erdvę, o kavinė taptų sava, bendruomenę telkiančia vieta.
Kavinėje dirba įvairių tautybių žmonės, tarp jų – ir ukrainiečiai. Tai mūsų komandos nariai, kurie atsakingai atlieka savo darbą ir kasdien rūpinasi kavinės lankytojais. Klientai aptarnaujami lietuvių kalba, tačiau natūralu, kad tarpusavyje darbuotojai gali bendrauti ir kitomis kalbomis.
Santaros klinikose vertiname kiekvieno darbuotojo indėlį, profesionalumą ir pastangas. Mums svarbu, kad kiekvienas žmogus – tiek darbuotojas, tiek lankytojas – jaustųsi gerbiamas.
Suprantame, kad kiekvienas lankytojas turi teisę į savo nuomonę, o patiekalų skonis gali būti vertinamas skirtingai. Konstruktyvias pastabas priimame kaip galimybę tobulėti. Gamindami maistą renkamės natūralius produktus, siekiame užtikrinti patiekalų kokybę, įvairovę ir prieinamumą.
„Minestrone“ sriubos pagrindą sudaro daržovės. Kaip papildomas ingredientas yra dedami įvairūs makaronai. Šiuo atveju buvo „Orzo“ (itališkai dar vadinami „Risoni“) – labai smulkūs makaronai, savo forma primenantys ryžių grūdelius. Gali būti, kad dėl šių makaronų dydžio ir išvaizdos nebuvo pastebėta, jog jų yra sriuboje.
Šnicelis gaminamas iš kiaulienos pagal patvirtintas technologines korteles, galimai druska pasiskirstė gaminyje netolygiai. Dėl gėrimo sudėties norime patikslinti, kad sirupai nėra naudojami. Gėrimas gaminamas iš citrusinių vaisių, cukraus ir virinto vandens.
Po viešojoje erdvėje pasirodžiusios apžvalgos sulaukėme ir daug šiltų atsiliepimų iš Santaros klinikų darbuotojų, pacientų bei lankytojų. Žmonės dėkojo už skanų maistą, prieinamas kainas, malonų aptarnavimą. Ne vienas pabrėžė, kad „La Santa“ jiems yra daugiau nei vieta pavalgyti – tai erdvė, kurioje galima trumpam atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių, susitikti su kolegomis ar tiesiog atsikvėpti.
Neteigiame, kad viskas yra tobula. Tačiau tikime, kad abipusė pagarba ir geranoriškumas yra svarbūs bet kurioje aplinkoje – taip pat ir mūsų kavinėje.
Santaros klinikose kasdien rūpinamės tūkstančių pacientų sveikata, tačiau ne mažiau svarbu rūpintis ir žmonėmis, kurie jiems padeda. Galimybė darbo vietoje kokybiškai, nebrangiai pavalgyti, trumpam atsikvėpti yra viena iš darbuotojų gerovės dalių. Būtent tokią „La Santa“ ir siekiame kurti – prieinamą, jaukią ir savą mūsų bendruomenei“, – komentuoja atstovė.
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