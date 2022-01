Paprastas kosulys vilnietei išdavė skaudžią ligą: dabar nori įspėti kitus

Į redakciją kreipėsi vilnietė Greta (redakcijai moters vardas ir pavardė žinomas) norėdama pasidalinti savo netikėtais simptomais, kuomet susidūrė su gastroezofaginio refliukso liga.

„Prasidėjus pandemijai ir užklupus nežiniai susidūriau su stresu, dėl kurio, kaip vėliau paaiškėjo, ir prasidėjo visos ligos. Tuo metu maniau, kad peršalau, nes buvo itin šalta ir apgaulingais orais žiema. Daug kosėjau, pradėjo skaudėti krūtinę, išsigandusi, kad tai gali būti Covid-19 liga, kreipiausi į savo šeimos gydytoją, kuri man išrašė vaistų nuo kosulio.

Praėjo mėnuo, tačiau mano sveikatos būklė negerėjo, atvirkščiai, atrodė, kad kosulys dar labiau suaštrėjo ir skausmas krūtinės ląstoje tik didėjo. Tuo metu pas šeimos gydytoja nebebuvo taip lengva papulti, todėl turėjau konsultuotis telefonu. Pasiskambinus šeimos gydytoją tuo metu pavaduojančiam specialistui ir papasakojus visus simptomus, gavau netikėtą diagnozę – gastroezofaginį refliuksą.

Gydytojo liepimu kelias savaites turėjau vartoti vaistus ir laikytis specialios mitybos, vengti aštrių valgių, kai kurių vaisių. Po kurio laiko nurimo simptomai ir refliuksas nebekankino, tačiau dabar norisi įspėti visus, kurie patiria panašius simptomus, kurie gali klaidinti“, – rašė portalui moteris.

Nemalonius pojūčius kelianti liga

Gastroezofaginis refliuksas – skrandžio turinio, dažniausiai rūgštaus, atpylimas į stemplę, dėl kurio vėliau atsiranda ir visi kiti simptomai. Su šia liga susidurti gali kiekvienas, nepriklausomai nuo amžiaus, nes refliuksas kamuoja tiek mažamečius, tiek vyresnio amžiaus asmenis.

„Dažniausias simptomas yra rėmuo – graužimas, deginimo jausmas duobutės srityje. Gali taip pat atsirasti deginimo jausmas už krūtinkaulio, kamuoti rūgštus skonis burnoje, atsirasti padažnėjęs turinio atpylimas. Neretai jaučiamas diskomfortas duobutės srityje“, – refliukso sukeliamus simptomus vardina gydytojas gastroenterologas Gediminas Šimeklis.

Anot gydytojo, sausas kosulys sergant gastroezofaginiu refliuksu atsirasti gali tuomet, kai kylantis skrandžio turinys patenka ant gerklų, balso klosčių ir jas dirgina sukeldamas kosulį:

„Dažniausiai toks kosulys žmonėms užsitęsia ir nebūna taip, kad pakosėjo ir praėjo. Jis atsiranda gulint, dažniausiai vargina nakties metu. Toks naktinis kosulys, jeigu jis priklauso nuo gulimos padėties, jau sufleruoja, kad tai gali būti refliuksas.

Esant tokiems simptomams dažniausiai žmonės kreipiasi į pulmonologą, kuris ištiria ir iš savo pusės nieko neranda bei siunčia pas kitus gerklės gydytojus, kurie pagal tam tikrus požymius pamato refliuksą ir nukreipia kitur. Būna dar ir taip, kad neradę priežasties žmonės vartoja vaistus, kurie iš esmės dažnai ir nesuveikia.“

Priežastys, kurios turi įtakos refliuksui

Gydytojas taip pat pastebi, jog dažniausios priežastys, dėl ko atsiranda šis nemalonus jausmas, yra netinkama mityba.

„Gali būti, kad vartojate pernelyg daug angliavandenių, mažai skaidulų, negeriate vandens. Taip pat prisideda ir, liaudiškai tariant, persivalgymas ir ėjimas pilnu skrandžiu miegoti, nereguliari mityba. Kartais tai gali būti ir kitų ligų pasekmė, pavyzdžiui, gastrito – skrandžio uždegimo pasekoje yra sudirgusi gleivinė, dėl to gamina daugiau rūgšties, prasčiau dirba skrandis ir atsiranda sąlygos kilti rūgščiai. Refliuksas gali būti ir vienas iš opaligės požymių“, – aiškina gydytojas G. Šimeklis.

Streso metu atsiradęs refliuksas taip pat gali būti kelių susijusių priežasčių pasekmė. Pavyzdžiui, kuomet žmogus patiria stresą, sutrinka jo mityba, prasčiau maitinamasi, dėl to sutrinka skrandžio veikla:

„Rizikos faktoriais taip pat gali būti rūkymas, kuris išprovokuoja refliuksą, alkoholio perteklinis vartojimas, nutukimas. Daugiau ši problema pasireiškia vidutinio amžiaus grupės asmenims, tačiau griežtai to vertinti negalima, nes kankina tiek vaikus, tiek suaugusius. Gastroezofaginis refliuksas atsiranda dėl tam tikrų ligų, žalingų įpročių, netinkamos mitybos faktorių. Susideda ir gyvenimo tempas, mitybos sutrikimai.“

Kaip apsisaugoti?

Gydytojas gastroenterologas Gediminas Šimeklis pataria, kad vienas svarbiausių aspektų, kuris gali padėti pažaboti šiuos nemalonius pojūčius, yra mitybos sutvarkymas.

„Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, išlaikant tinkamą mitybą, galima sutvarkyti refliukso ligą. Reikia taip pat išgerti per dieną 1,5-2 litrus vandens, reguliariai maitintis, neprisivalgyti prieš miegą bent tris ar keturias valandas iki jo. Pavalgius sunkiai nesportuoti, nedirbti fiziškai sunkaus darbo, kas gali dar labiau išprovokuoti refliuksą”, – pataria gydytojas.

Nesprendžiant problemos, laikui bėgant gali atsirasti ir nemalonios bei rimtos ligos, kuomet prireiks rimtesnio gydymo. Paprastai, refliuksą galima susitvarkyti ir namų sąlygomis, t. y., susitvarkius mitybą, vartojant paskirtus vaistus.

„Gydymas priklauso nuo to, kiek jau liga yra pažengusi. Jeigu yra atsiradusi didesn4 erozija, uždegimas stemplėje, skiriami rūgštį malšinantys ir reguliuojantys vaistai, kuriuos vartojant mažėja simptomai.

Negydant ligos, rijimo metu gali atsirasti susiaurėjimas, dėl to trikdysis maisto patekimas į skrandį. Be to, galimai atsiradęs stemplės uždegimas yra skirstomas nuo to, kokio dydžio erozija yra atsiradusi. Jeigu ji yra negydoma, tačiau pastoviai juntami simptomai, tai uždegimas gali didėti ir ilgainiui kilti rimtos komplikacijos, kuomet siaurės stemplės spindis, surandės ir dėl to atsiras sutrikimas, kuomet žmogus nebegalės nuryti, strigs kąsniai, bus jaučiami dideli skausmai“, – įspėja gydytojas gastroenterologas Gediminas Šimeklis.