1 dažnas simptomas gali išduoti, kad sergate vėžiu: nenumokite ranka

Su vėžiu siejami simptomai bei ligos požymiai gali būti labai įvairūs – vienas tyrimas parodė su valgymu susijusį neįprastą simptomą. Štai kaip jį pastebėti.

REKLAMA

REKLAMA

Vėžys gali būti įvairių rūšių, tačiau vėžiniai susirgimai skirstomi į dvi pagrindines kategorijas – kraujo vėžys bei kietųjų auglių vėžys. Kaip galima nuspėti iš pavadinimo, kraujo vėžys paveikia kraujo ląsteles, o vėžiniai augliai formuojasi kūno organuose ir audiniuose, rašoma express.co.uk.

Yra vienas specifinis požymis, kuris gali reikšti keturias skirtingas vėžio formas – kiaušidžių, plaučių, skrandžio ir kasos vėžį. Šis simptomas yra susijęs su valgymu – visų šių ligų atvejais sutrinka apetitas, informuoja Amerikos vėžio asociacija.

Yra daugelis priežasčių, dėl kurių vėžys atima norą valgyti. Paprastai tai siejama su pačios ligos pobūdžiu, bet situacija gali dar labiau pasunkėti dėl gydymo, kuris laikomas papildomu faktoriumi.

Vėžys apetitą paveikia dėl šių priežasčių:

Augliai;

Hormonai;

Gretutiniai simptomai.

Augliai ir dingęs apetitas

Priklausomai nuo auglio pozicijos, jis gali paveikti apetitą. Jei auglys yra virškinamajame trakte, gali būti sunku ryti arba gali būti jaučiamas sotumo jausmas net ir nepavalgius.

REKLAMA

REKLAMA

Kai kurie augliai taip pat išleidžia tam tikrus hormonus, kurie paveikia organizmo gebėjimą atpažinti alkį. Dėl šio mechanizmo sotumo jausmas gali apimti net ir tada, kai iš tiesų žmogus nėra sotus.

Kitos dingusio apetito priežastys

Vėžys yra dažnai siejamas su skausmais, stresu, depresija, dehidratacija ir pykinimu. Visi šie simptomai gali paveikti apetitą. Kai kurios vėžio formos, pavyzdžiui, kiaušidžių, plaučių, skrandžio ir kasos vėžys, yra vienijami dar vienos priežasties, dėl kurios nesinori valgyti.

Pavyzdžiui, kiaušidžių vėžys ne tik pradangina apetitą, bet ir sukelia sotumo jausmą valgant, informuoja Didžiosios Britanijos Nacionalinė sveikatos tarnyba.

Šio simptomo didžiausia problema ta, kad dėl jo gali pradėti kristi svoris. Numetus svorio gali apimti nuovargio ir silpnumo jausmas, kuris paveikia visą kasdienę veiklą.

REKLAMA

REKLAMA

Tai savo ruožtu taip pat paveikia organizmo atsaką į gydymą nuo vėžio. Nors dingęs apetitas gali būti ligos simptomas, gydymas bei operacijos taip pat gali paveikti mitybos įpročius.

Jei turite problemų dėl apetito, apie tai pasikalbėkite su savo šeimos gydytoju ar onkologu. Šias problemas išsprendus anksti sumažėja rizika numesti per daug svorio ar negauti visų reikalingų maistinių medžiagų.

Apetito sutrikimų turintiems žmonėms kartais patariama užkandžiauti visą dieną, užuot bandžius per dieną tris kartus rimtai pavalgyti, o taip pat stengtis negerti valgio metu, tačiau tai nereiškia, kad reikėtų apskritai atsisakyti vandens – bet kuriuo atveju svarbu suvartoti pakankamai skysčių. Be to, apetitą pakelti padeda ir savo mėgstamiausių patiekalų gaminimas bei malonios atmosferos kūrimas valgio metu.