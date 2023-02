Pamirškite pelėsį namuose: išdavė 1 gudrybę

Fiona Jenkins, internetinės svetainės MyJobQuote.co.uk sodininkystės ekspertė, sakė: „Kambariniai augalai puikiai sumažina kondensatą ir pelėsį namuose.

Per savo lapus jie gali sumažinti drėgmės lygį namuose, o tai sumažina ir pelėsio atsiradimo namuose riziką“. Pasak ekspertės, keturi kambariniai augalai galėtų būti puiki investicija į namus.

Gebenė lipikė

Ekspertė paaiškino: „Gebenė puikiai padeda sumažinti drėgmę namuose. Ji gali dalyvauti šalindama oru plintantį pelėsį, taip pat ir kitus ore esančius toksinus, tokius kaip benzenas ir formaldehidas, rašo express.co.uk.

Gebenę geriausia laikyti šviesioje vietoje, atokiau nuo tiesioginės saulės šviesos ir jai reikalinga drėgna žemė. Vienintelė šių augalų problema yra ta, kad jų lapai yra toksiški gyvūnams, todėl svarbu, kad augalo nepasiektų jūsų augintiniai“.

Vėzdūnė

Vėzdūnės puikiai klesti ten, kur daug drėgmės, todėl šį kambarinį augalą tinka laikyti tose vietose, kur gali atsirasti pelėsis. Augalas ore esančią drėgmę sugeria per lapus. Fiona sakė: „Vėzdūnė yra dar vienas puikus pasirinkimas, nes jos lapai puikiai pašalina drėgmę iš oro.

Šis kambarinis augalas gali puikiai augti tamsesnėse bei labai drėgnose vietose. Tačiau, kaip ir gebenės, šie augalai yra toksiški gyvūnams, todėl juos reikia laikyti atokiau nuo jų“.

Palmė

Palmės puikiai sugeria didelius drėgmės kiekius per lapus. Ekspertė rekomendavo šias palmių rūšis: bambliuotąją palmikę, aukštąją rapipalmę ir paprastąją nykštukę. Sodininkystės ekspertė pažymėjo: „Palmės klesti netiesioginėje saulės šviesoje ir reikalauja ne per daug drėgno ir ne per sauso dirvožemio“.

Trijuostė sansevjera

Sansevjera yra atsparus ir lengvai prisitaikantis augalas, mėgstantis pelėsį. Jis ypatingai mėgsta saulės šviesą ir šilumą.