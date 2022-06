Pamirškite pagirias: pasakė, kas padės

Tačiau koks yra geriausias vaistas nuo pagirių? Yra daug būdų, nuo naminių priemonių iki mokslo patvirtintų gudrybių.

Štai, kaip kovoti su pagiriomis kitą kartą, kai ryte po vakarėlio atsikelsite skaudančia galva, rašo mirror.co.uk.

Gerkite daug vandens

Sąrašas prasideda nuo akivaizdžios, tačiau geriausios priemonės. Alkoholio vartojimas stabdo cheminės medžiagos, vadinamos vazopresinu, gamybą, o tai reiškia, kad jūsų inkstai stumia vandenį tiesiai į šlapimo pūslę, bet organizmas jo nepasisavina.

Tai taip pat yra priežastis, dėl ko dažnai šlapinatės vartodami alkoholį. Be to, tai sukelia dehidrataciją, nes organizmas gali išstumti iki keturių kartų daugiau vandens, dėl to ryte kankina galvos skausmas ir džiūsta burna.

Geriausias sprendimas yra dar prieš išeinant iš namų prie lovos pasidėti stiklinę ar dvi vandens. Tokiu būdu prisiminsite atsigerti vandens, kai grįšite.

Nepamirškite gerti daug vandens ir atsibudę ryte. Per dieną reikėtų išgerti bent aštuonias stiklines vandens.

Išgerkite gazuotą gėrimą

Tyrimas, atliktas Kinijoje, kuriame buvo tiriami 57 skirtingi gėrimai, parodė, kad citrinų ir laimų gazuotas gėrimas padėjo greičiau išstumti alkoholį iš jūsų sistemos ir greičiau atsigauti po alkoholio vartojimo.

„Sprite“ buvo vienas iš gėrimų, kurie labiausiai paspartino šį procesą, alkoholis buvo suskaidytas greičiau, todėl sumažėjo pagirių trukmė.

Jane Scrivner, knygos „Greitas pagirių detoksas: 99 būdai jaustis 100 kartų geriau“ autorė, sakė: „Jame yra didelis vandens kiekis, kad jus rehidratuotų, ir daug cukraus, kurį galite greitai suvartoti, o nukritus cukraus kiekiui tai reiškia, kad netrukus vėl pasijusite prastai.

Tačiau citrinų ir laimų sultys yra šarminės ir padeda subalansuoti rūgščių kiekį žarnyne bei numalšinti pykinimą. Gazuotas vanduo su šviežiai spaustomis citrinų sultimis yra geresnis pasirinkimas.“

Skausmą malšinantys vaistai

Tai dar vienas akivaizdus pasirinkimas – ypač, kai atsibundate su stipriu galvos skausmu – tačiau NHS iš tikrųjų rekomenduoja vartoti skausmą malšinančius vaistus.

NHS teigia, kad nereceptinės tabletės gali padėti nuo galvos skausmo ir raumenų mėšlungio, tačiau venkite aspirino, nes jis gali dar labiau dirginti skausmą ir sukelti pykinimą.

Vietoj jo, rinkitės paracetamolio pagrindu pagamintą priemonę arba ibuprofeną, kuris greičiau pasisavinimas, taip pat rinkitės vaistus su kodeinu.

Pavalgykite

Visada yra noras suvalgyti kažką riebaus, kad pagirios nekankintų taip stipriai, ir tai iš tiesų gali padėti. Riebiuose patiekaluose esantys riebalai turi daug kalorijų, todėl gausite daug energijos, o kiaušiniuose ir mėsoje yra daug aminorūgščių, kurios gerai išvalo toksinus.

Tačiau ekspertai sako, kad lengvi pusryčiai gali padėti atstatyti cukraus kiekį kraujyje ir nesukelti skrandžio problemų.

Krekeriai, skrebučiai ar daržovių sultinys yra keletas tinkamų variantų. Alkoholis taip pat gali sumažinti kalio kiekį kraujyje, todėl suvalgius bananą ar du pasijusite geriau.

Naudokite tirpias tabletes

Į stiklinę įmeskite tirpią tabletę ir išgerkite gėrimą – tai paprastas būdas atstatyti medžiagų, kurių netekote dėl alkoholio, balansą. Tabletėse yra vitamino C, B grupės vitaminų, kalcio ir magnio.

Taip pat tai yra puikus būdas išgerti daugiau vandens, jei dažnai jo negeriate, o tablečių būna įvairių skonių.

Preparatai su margainiu

Romėnai jį naudojo sergantiems vaikams ir gyvačių įkandimams gydyti. Margainiuose yra silimarino, kuris rekomenduojamas kepenų sutrikimams gydyti.

Tačiau ekspertai nesutaria – kai kurie teigia, kad tai gali padėti gydyti kepenų ligas, kurias sukelia piktnaudžiavimas alkoholiu. Tačiau kiti tyrimai rodo, kad jis neturi jokios naudos kepenų funkcijos gerinimui.

Kaip išvengti pagirių?

Yra keletas būdų, ką galite padaryti, kad ryte išvengtumėte pagirių: