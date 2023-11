Pamirškite knarkimą naktimis: padės 1 triukas

Knarkimas ne visada kelia problemų pačiam žmogui, kuris knarkia, tačiau tai neabejotinai iš proto veda partnerius, kurie dėl garsaus knarkimo negali užmigti arba pabudinėja naktį, todėl atsikelia nepailsėję. Be to, nepamirškite, kad knarkimas gali išduoti ir pavojingą sveikatos būklę – miego apnėją.

Miego ekspertė Katherine Hall kartu su čiužinių kompanija „Happy Beds“ atskleidė vieą paprastą, bet veiksmingą triuką, kuris padeda nustoti knarkti ir pasidalino kitais naudingais patarimais, kaip gerai išsimiegoti.

Šis triukas padės atsikratyti knarkimo

Miego ekspertė K. Hall atskleidė, kad jos patarimas, kaip nustoti knarkti, yra paprastas – tereikia garsiai kartoti balses. Pasak jos, paprasčiausiai garsiai ir raiškiai tariant A-E-I-O-U galima atsikratyti knarkimo.

Šis pratimas padeda nustoti knarkti, nes puikiai stiprina gerklės raumenis ir neleidžia jiems miegant vibruoti, dėl to atsikratoma knarkimo, rašo mirror.co.uk.

Keletą kartų per dieną skirkite porą minučių šiam pratimui ir garsiai kartokite kiekvieną balsę. Ilgainiui šis triukas padės sustiprinti gerklės raumenis.

Yra dar keletas gudrybių, kurias verta išbandyti prieš miegą, kad nustotumėte knarkti. Pavyzdžiui, verta nusiprausti po dušu. Dažnai knarkimą sukelia alergenai, dirginantys kvėpavimo takus, dėl ko šie susiaurėja.

Pabandykite prieš miegą nueiti į dušą, geriausia karštą, nes garai padeda sudrėkinti nosies ertmes ir padeda lengviau kvėpuoti bei atsikratyti knarkimo.

Be to, einant miegoti pilnu skrandžiu krūtinė ir plaučiai patiria papildomą spaudimą, kuris gali sukelti knarkimą. Dėl to patariama vakarieniauti anksčiau, likus maždaug keturioms valandoms iki miego, kad maistas būtų suvirškintas, kai gulsitės į lovą.

Dar vienas patarimas skirtas augintinių mylėtojams. Jei lovoje miegate su augintiniu, apsvarstykite galimybę pakeisti šį įprotį. Augintinių plaukai ir negyvos odos dalelės gali padidinti knarkimo riziką. Augintinių savininkams rekomenduojama, jei tik įmanoma, neleisti jų naktį į miegamąjį.

Knarkimo atsikratyti gali padėti ir pratimai, stiprinantys burnos raumenis. Vienas iš pratimų – liežuvio galiuku braukite gomuriu link gerklės, kiek tik įmanoma. Arba tiesiog prispauskite liežuvį prie gomurio ir spauskite, kiek pavyksta.