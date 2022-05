Pamirškite dietas: ekspertė išdavė, kas padeda mesti svorį

„Intuityvus valgymas“ įkūrėja, intuityvaus valgymo specialistė, gydytoja dietologė Aušra Jauniškytė-Ingelevičienė sako, kad visi susiduriame su intuityviais valgymais, tačiau dažnai užgožiame savo poreikius tam, kad išlaikytume kūno formas.

Priešingybė dietoms

Pasirodo, valgymas tada, kada norite ir tai, ką norite savęs nevaržant padeda taip pat veiksmingai kontroliuoti svorį ir pagerina fizinę bei emocinę sveikatą.

Intuityvus valgymas – visiška dietų priešingybė, kurioje nereikia savęs riboti ar skaičiuoti kiekvieno kąsnio.

„Jis labai skatina gilintis į savo poreikius, atsižvelgiant į kūno pojūčius, sustiprinant jų pajautimą ir pašalinant priežastis, kurios gali trukdyti juos suprasti“, – sako A. Jauniškytė-Ingelevičienė.

Kiekvienas iš prigimties turime du svarbius pojūčius, susijusius su valgymu – alkį ir sotumą, tačiau dėl vienų ar kitų priežasčių juos užgožiame arba nebesuprantame, kada išties norime valgyti, o kada mus veikia, pavyzdžiui, emocijos.

„Labai įsijautus į taisykles, pradėjus laikytis dietų, sutrikdomas normalus, intuityvus valgymas, iš ko kyla įvairios pasekmės – persivalgymas, emocinis valgymas, valgymo sutrikimai ir panašūs dalykai“, – dietinio mąstymo žalą pabrėžia dietologė.

Intuityvus valgymas neturi taisyklių, kurios riboja tai, ką valgote, kada ir kokiais kiekiais. Čia yra 10 pagrindinių principų, kurių kelis A. Jauniškytė-Ingelevičienė išskiria kaip svarbiausius.

„Pagrindinės idėjos yra trys – valgant vadovautis savo alkio ir sotumo signalais, alkis parodo, kada pradėti valgyti, sotumas parodo, kada nustoti valgyti.

Antra, leisti besąlygiškai sau valgyti viską, nebent yra ligos, pavyzdžiui, alergija ar celiakija. Trečia idėja yra atskirti fiziologinį alkį nuo emocinio“, – vardija specialistė.

Įsiklausykite į kūną

Norint sugrįžti prie intuityvaus valgymo, reikės padirbėti, bandant įsiklausyti į savo kūną, bet visų svarbiausia yra pradžia. Pirmasis principas sako, kad reikia atsisakyti dietinio mąstymo ir savęs ribojimo:

„Dietinis mąstymas su savo taisyklėmis padaro taip, kad labai tolsti nuo savo kūno, jo poreikių, tenka slopinti norus, dėl to nukenčia fizinė ir emocinė sveikata.

Kai nuolat renkiesi ne tą maistą, kurio nori ir kiek jo norisi, padaugėja minčių apie maistą, pradedi nuolat galvoti, skaičiuoti, planuoti, kas užima daug laiko ir atima energijos, atsiranda dirglumas, pyktis, emocijų kaita vien dėl to, kad valgai ne taip, kaip norisi.“

Taip pat, svarbu pradėti gerbti alkio jausmą, kas reiškia, kad pajautus, jog norite valgyti, eikite ir valgykite. Nereikia laukti, kol alkis sustiprės ar praeis tam tikras laiko tarpas po paskutiniojo valgymo.

Prisijaukinus intuityvų valgymą, svarbu iš savo žodyno išbraukti žodį negalima ar nesveikas – viską galite valgyti, jei tik norisi.

„Intuityvus valgymas neskirsto maisto į gerą ir blogą, leistiną ir neleistiną, sveiką ar nesveiką – skirstome taip, kad yra dalis maisto, kuris padeda gauti maistines medžiagas ir yra pramoginis maistas, kuris skirtas pajausti malonumui“, – aiškino A. Jauniškytė-Ingelevičienė.

Galite suvalgyti ir kažką kaloringesnio, ir saldumynų, jei tik jaučiate norą, tai jokia nuodėmė – moksliniai tyrimai rodo, kad iš skanaus maisto pasisaviname daugiau maistinių medžiagų nei iš itin sveiko, bet mums neskanaus, todėl svarbu valgyti tai, kas teikia malonumą.

Sustokite pajutę sotumą

Problema atsiranda tuomet, kai, pavyzdžiui, saldumynus valgote pastoviai, jais keičiate normalų maistą ar nuolatinis potraukis saldumynams ima varginti:

„Labai svarbu atsižvelgti į bendrą kontekstą, suprasti, kad jeigu labai dažnai norisi saldumynų, reikėtų pažvelgti į priežastis, kurios tai sukelia – ar miego trūkumas, ar nesubalansuotas maistas, ilgos pertraukos tarp valgymų.“

Daugeliui atrodo, kad ėmus valgyti, ką tik norisi, mitybos racione bus tik greitas, saldus, ne pats sveikiausias maistas, tačiau moksliniai tyrimai rodo visai ką kita. Intuityvūs valgytojai valgo įvairesnį ir subalansuotą maistą.

Kitas svarbus aspektas – sustoti valgyti, kai pasijaučiate sotūs. Kai kurie sako, kad sotumas ateina vėliau nei išties pasisotiname, tačiau A. Jauniškytė-Ingelevičienė sako, kad geriausia sustoti, kai fiziškai pajaučiate sotumą.

Suprasti, kada išties esame sotūs, gali atrodyti sudėtinga. Vis dėlto, valgant dėmesingai ir susitelkiant į valgymą, galime išsitreniruoti sotumo pajutimą.

„Reikia skirti dėmesio – valgyti dėmesingai, atkreipiant dėmesį į kūno pojūčius, kaip keičiasi maisto skonis valgant, atsiranda sotumas, pilnumas pilve“, – pataria dietologė.

Specialistė atvira – nėra lengva visą valgymą išlikti dėmesingiems, bet galima stengtis vis susitelkti į maistą. Išsiugdyti dėmesingumo nepavyks vos per kelis valgymus, tačiau pastovus darbas duos teigiamus rezultatus. Be to, svarbi ir aplinka, kurią pasirenkate valgymui:

„Vienas svarbiausių dalykų yra valgyti atsisėdus prie stalo, ramiai, be blaškančių dalykų – ekranų, telefono, televizoriaus ar kompiuterio. Muzika gali skambėti, bet aplinka turi būti maloni ir nuteikianti valgymui.“

Intuityvaus valgymo nauda

Perėjus prie intuityvios mitybos ir maitinantis išklausant savo kūno poreikius, padėsite sau išvengti persivalgymų, gerės jūsų santykis su maistu ir, svarbiausia, sumažės valgymo sutrikimų rizika.

„Valgymo sutrikimai yra labai sunkios, ilgai gydomos ligos, o laikantis dietos yra 40 proc. tikimybė, kad žmogus susidurs su valgymo sutrikimais“, – liūdną statistiką įvardija A. Jauniškytė-Ingelevičienė.

Maitinantis tada, kada išties norime ir valgant tai, ko norisi, matomas ir fizinės sveikatos pagerėjimas – tie, kurie maitinasi intuityviai, turi mažesnį cholesterolį, kraujospūdį ir kūno masės indeksą.

Be to, dar vienas svarbus principas – judėjimas. Mažas fizinis aktyvumas turi nemalonias pasekmes, o judėjimas yra normalus poreikis, tačiau ir čia nereikia savęs versti:

„Tai labai skatina judėjimą, kuris yra intuityvus – tai, kas patinka ir yra priimtina, neverčiant savęs, ne pagal nustatytas taisykles.“

Taip pat keičiasi ir emocinė būsena. Statistika negailestinga – 9 iš 10 moterų nemėgsta savo kūno, o intuityvi mityba padeda keisti santykį ne tik su maistu, bet ir su savo kūnu, auga savivertė, atsiranda pagarba kūnui ir jo poreikiams.

Dietologė pabrėžia, kad meilė kūnui neturi būti perdėta ir tikrai pasitaikys dienų, kai sau nepatiksite, bet svarbu gerbti ir tenkinti poreikius.