Pamenate mergaitę, kuri dainavo iš bunkerio Ukrainoje? Pažiūrėkite, kur ji dabar

Visą pasaulį apskriejusi mergaitės daina ne vieną privertė nubraukti ašarą. Galiausiai kartu su broliu ir močiute pabėgusi iš karo alinamos Ukrainos, Amelia užlipo ant didelės scenos ir dainavo miniai žmonių.

Šįkart „Twitter“ paplito naujas 7-metės vaizdo įrašas, tik šįkart ji dainuoja ne besislėpdama nuo Rusijos karinių pajėgų apšaudymų, o saugioje vietoje – ant scenos Lekijoje, paramos koncerte Ukrainai.

Remember the girl who sang Frozen in a Ukrainian bomb shelter?



She just sang on stage at a charity concert in Poland pic.twitter.com/wKOr5e6S69