Pamatytas vaizdas Palangoje pribloškė Arminą: „Suprask, eik į kopas ar į jūrą“

Arminas (vardas ir pavardė redakcijai žinomi) dalinosi mintimis, kad kurortas galėtų būti dar patogesnis ir dar patrauklesnis, jei būtų geriau pritaikytas, atsižvelgiant į poilsiautojų poreikius.

Pasigedo dušų, nustebino viešųjų tualetų veikimo laikas

Vyras teigė pasigedęs vietų, kur po maudynių būtų galima nusiprausti ar bent nusiplauti kojas. Anot jo, net kaimyninėse šalyse tokia praktika įprasta, o štai Palangoje to labai trūksta.

REKLAMA

REKLAMA

„Kažkaip keista, kad Palangos paplūdimiuose, netgi mėlyną vėliavą turinčiuose nėra dušų ar bent kranų kojoms nuo smėlio nusipraust.

Keliaujant užsienio šalyse dušai ar bent jau kranai kojoms nusiplauti praptastai būna visuose didžiuosiuose paplūdimiuose… Jei tai ne laukinis paplūdimys kažkur in the middle of nowhere (liet. viduryje niekur). Net kaimynėje Liepojoj nors ir negausiai bet tokia infrastruktūra egzistuoja“, – pastebi jis.

REKLAMA

Tačiau labiau nei dušų bei kranų trūkumas suglumino viešųjų tualetų darbo laikas – į šiuos jo lankytose vietose buvo galima patekti tik iki 20 valandos, vėliau jie buvo užrakinti, nors pajūryje būna gausybė susirinkusių palydėti saulę:

„Suprask, eik į kopas ar į jūrą, jei reikalas prispyrė. Kažin, koks gudročius čia tokį darbo laiką sugalvojo. Manau, kad nebūtų labai sudėtinga prailgint darbo laiką bent iki saulėlydžio, kopų ir jūros švarumo labui…“

REKLAMA

REKLAMA

Arminui užkliuvo ir gelbėtojų darbas, mat, jo teigimu, net kai paplūdimys pilnas, gelbėtojai visur važiuoja krovininiais visureigiais, taip išgąsdindami mažus vaikus, poilsiautojus. Vyras sako turintis pasiūlymą – krovininius keturračius keisti į elektrinius dviviečius keturračius ar kitokį ekologiškesnį transportą.

Dušams poreikio nėra, tačiau čiaupų ateityje gali būti įrengta daugiau

Reaguodamas į tokius pastebėjimus, UAB „Palangos komunalinis ūkis“ direktorius Gediminas Valinevičius teigia, kad įrengti dušus poreikio nėra, tačiau čiaupai nusiplauti kojoms yra įrengti, ateityje jų gali būti ir daugiau:

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Įrengti dušus Palangos paplūdimiuose nėra nei didelio poreikio, nei techninių galimybių. Norėdami nusiplauti smėlį nuo kojų, poilsiautojai raginami naudotis paplūdimių prieigose įrengtais čiaupais.

Tokių įrenginių kurorte yra penki: 2 įrengti Lino take, 2 – Jūratės ir Kastyčio skvere bei 1 Šventojoje, Prieplaukos gatvėje. Ateityje pagal galimybes tokių įrenginių skaičių planuojama didinti.“

O štai viešųjų tualetų veikimo laikas nustatomas atsižvelgiant į poilsiautojų srautus, tad kai kuriose vietose įrengtuose tualetuose galima lankytis ir ilgiau.

REKLAMA

„Paplūdimiuose esantys viešieji tualetai veikia iki 20 val., priekopyje – iki 22 val., o esantys centrinėje gelbėjimo stotyje bei mieste – Meilės alėjoje, M. Valančiaus gatvėje ir Šventojoje – Pėsčiųjų aikštėje bei Jūros gatvėje – iki 23 valandos“, – paaiškino G. Valinevičius ir pridūrė, kad šią vasarą kurorte veikia 33 viešieji tualetai, kurių nuoma, eksploatacija, priežiūra ir tvarkymas miestui kainuos per 400 tūkst. eurų.

Jis taip pat ragina savo siūlymus ir pastebėjimus teikti savivaldybei el. pašto adresais [email protected] arba [email protected], taip pat galima rašyti žinutes socialinio tinklo „Facebook“ Palangos miesto savivaldybės paskyroje.

Miesto tvarkymo klausimais pasiūlymus bei pastebėjimus galima siųsti ir adresu [email protected].