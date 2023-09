Pamatęs, kas vyksta danguje, Tadas griebė kamerą: parodė visiems, ką užfiksavo

„Sky Chasers LT“ socialiniuose tinkluose pasidalino T. Janušonio užfiksuota netikėto reginio nuotrauka, o jos autorius atskleidė, kad tokį vaizdą matė tik antrą kartą gyvenime.

Itin retas reiškinys

Kaip aiškinama įraše, naktinė Mėnulio vaivorykštė yra itin retas reiškinys, tad išvysti jį pavyksta ne kiekvienam, tačiau kam pasiseka, įspūdingi vaizdai garantuoti.

„Tikriausiai visi esat matę vaivorykštę? Tačiau, spėju ne kiekvienas esat matę ją naktį? Tereikia, kad šviestų pilnatis ir kitoje pusėje lytų.

Atrodo labai paprastai gautume naktinę vaivorykštę, deja ji yra žymiai retesnė nei kaukai! Pastarųjų esu pagavęs bent kelioliką, o štai Mėnulio vaivorykštę mačiau tik antrą kartą gyvenime!

Tai yra nerealiai retas reiškinys, mat jai reikalingos sąlygos papuola labai retai. Negana to, naktinės vaivorykštės būna tokios blyškios, kad net super pilnatis sukūrė vos įžiūrimą balkšvą lanką!

Laimei fotoaparatas pamato daug daugiau. Ilgas išlaikymas atskleidė ne tik spalvas, bet ir antrą vaivorykštę! O tai jau tikrai pirmas kartas gyvenime, kuris veikiausiai vėl daug metų nepasikartos“, – dalinosi „Sky Chasers LT“.

Aiškinama, kad naktinės Mėnulio vaivorykštės yra sukuriamos ne tiesioginių Saulės spindulių, o Mėnulio šviesos. Išskyrus skirtingus šviesos šaltinius, jos susidaro taip pat, kaip ir įprastos vaivorykštės: kai šviesa lūžta nedideliuose vandens lašeliuose.

Mėnulio vaivorykštės yra daug blankesnės nei įprastai matomos, nes nuo Mėnulio paviršiaus atsispindi mažesnis šviesos kiekis. Be to, kadangi šviesa yra silpna ir nesužadina žmogaus akyse esančių spalvų receptorių, sunku atskirti tokios vaivorykštės spalvas, dėl to ji dažnai atrodo balta, o spalvos išryškėja fotografuojant su ilgu išlaikymu.