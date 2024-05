Pamatę, kaip į renginį apsirengė garsus atlikėjas, internautai nesusilaikė: „Kas per velniava?“

Britų dainininko apranga ant raudonojo kilimo, buvo vienas labiausiai aptarinėjamų įvaizdžių, nes žvaigždžių kupiname renginyje jis buvo pastebėtas vilkintis blizgantį šviesiai mėlyną kostiumą su baltais marškiniais bei priderintu žiedlapiais puoštu kaklaraiščiu, rašo mirror.co.uk.

Gerbėjai negalėjo nepastebėti, kad jo elegantiška išvaizda buvo stulbinančiai panaši į aprangą, kurią Troy‘us Boltonas – jį vaidino Zacas Efronas – vilkėjo per vidurinės mokyklos išleistuvių vakarą. Socialiniame tinkle „X“ jie nurodė kultinę sceną, kurioje Troy‘us išeina iš persirengimo kabinos kraipydamas klubus ir dainuodamas „It‘s too tight it makes me look weird“ (liet. „Toks ankštas, kad atradau keistai“).

Po dainininko debiuto ant raudonojo kilimo vienas „Met Gala“ gerbėjas pajuokavo, kad Edas Sheeranas primena Troy‘ų Boltoną su pernelyg ankštu smokingu.

„Kas per velniava??? Tik ne tokiame renginyje!“, – žiauriai sureagavo kitas. „O man patinka, kai Edas Sheeranas #MetGala vaidina Troy‘jų Boltoną, – teigė dar vienas. – Panašu, kad Edui Sheeranui #MetGala bus „A Night To Remember“ (liet. „Nepamirštama naktis“).

Edas buvo tarp daugybės žvaigždžių, demonstravusių geriausius savo įvaizdžius Niujorko Metropoliteno muziejuje vykusioje kasmetinėje iškilmingoje šventėje, kurios tema buvo „Laiko sodas“.