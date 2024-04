Pamatę, ką valgyti duoda Klaipėdos ligoninėje, įsiuto kaip reikalas: parodė visiems

Štai tokį maitinimą vakarais gauna Klaipėdos jūrininkų ligoninės reabilitacijos skyriaus pacientai.

Spėju vakarienei patiekiama tai, kas liko nuo pietų, tik susmulkinus sumaišoma į vientisą masę.

Negaliu to komentuoti be emocijų, tad atleiskite, jei komentaras bus per riebus.

Man įdomu, ar tokias atliekas valgytų šios gydymo įstaigos vyr. gydytojas? Arba jisai nemato, kuo maitinami pacientai, arba jam toks maistas yra normalus.

Šaltinis: Riebus Katinas

Pacientams maistas skiriamas pagal paskirtą dietą

Anksčiau į panašią užklausą dėl ligoninėje patiekiamo maisto kokybės naujienų portalui tv3.lt sureagavo Klaipėdos Jūrininkų ligoninės atstovė žiniasklaidai, paaiškinusi, pagal kokius kriterijus parenkamas pacientams tiekiamas maistas.

REKLAMA

REKLAMA

„Gydytojas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, skiria jam dietinį maitinimą, kitaip sakant – dietą. Gydymo eigoje ji gali būti koreguojama, pacientui gali būti skiriama individuali dieta.

REKLAMA

Pagal gydytojo paskirtą dietą dietistas sudaro valgiaraštį, kurį patvirtina gydytojas dietologas. Skirtingomis dienomis skiriamas skirtingas maistas.

Ligoninėje pacientų valgiaraštis sudaromas remiantis sveikatos ministro patvirtintu „Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašu“, – anksčiau komentavo ligoninė.

Tąkart pasiteiravus, ar skirtinguose aukštuose ir / ar korpusuose patiekiamas maistas gali skirtis, buvo teigiama, kad visiems pacientams tiekiamas vienodas maistas pagal paskirtą dietą:

„Klaipėdos universiteto ligoninės filiale „Jūrininkų ligoninė“, nepriklausomai nuo aukšto, pagal gydytojo paskirtą dietą tiekiamas vienodas maistas.

Jis gaminamas Jūrininkų ligoninės maisto paruošimo skyriuje. Kitus Klaipėdos universiteto ligoninės filialus aptarnauja kiti maisto paruošimo skyriai.“