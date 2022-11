Pamatę, ką su senu šiltnamiu padarė panevėžietė, nustemba ne vienas: vaizdai užburia

Ingridos šiltnamyje, kaip ir priklauso, žydi ir dera pomidorai, tačiau jiems moteris skiria tik pusę šiltnamio – kitoje pusėje įsikūrė jaukų poilsio kampelį, kuris naktį primena pasakų namelį, į kurį norisi užsukti.

I. Lipnickienė pasakoja vos atsikrausčiusi į naująją sodybą norėjusi šiltnamio, kuriame ne tik augtų augalai, bet būtų ir poilsio kampelis.

„Pas mus, kai pirkomės sodybą, šiltnamis jau buvo, bet jis stovėjo tiesiai prieš akis ir aš iškart sakiau, kad jį griausime. Bet per laiko trūkumą visko nepavyksta pasidaryti vienu ypu, tad šiltnamis taip ir liko.

Pavasarį gavau palaiminimą iš vyro, kad senąjį šiltnamį perskirsime per pusę, bet, išėjo taip, kad visgi liks senasis, nes naujo nespėjome pasidaryti“, – pasakojo Ingrida.

Ingridos šiltnamis tapo sodybos kiemo pažiba (14 nuotr.) Senas šiltnamis virto jaukiu poilsio kampeliu (nuotr. asm. archyvo) Senas šiltnamis virto jaukiu poilsio kampeliu (nuotr. asm. archyvo) Senas šiltnamis virto jaukiu poilsio kampeliu (nuotr. asm. archyvo) +10 Senas šiltnamis virto jaukiu poilsio kampeliu (nuotr. asm. archyvo) Senas šiltnamis virto jaukiu poilsio kampeliu (nuotr. asm. archyvo) Senas šiltnamis virto jaukiu poilsio kampeliu (nuotr. asm. archyvo) Senas šiltnamis virto jaukiu poilsio kampeliu (nuotr. asm. archyvo) Šiltnamyje Ingridos dukra linksmai atšventė mergvakarį (nuotr. asm. archyvo) Šiltnamyje Ingridos dukra linksmai atšventė mergvakarį (nuotr. asm. archyvo) Senas šiltnamis virto jaukiu poilsio kampeliu (nuotr. asm. archyvo) Senas šiltnamis virto jaukiu poilsio kampeliu (nuotr. asm. archyvo) Senas šiltnamis virto jaukiu poilsio kampeliu (nuotr. asm. archyvo) Senas šiltnamis virto jaukiu poilsio kampeliu (nuotr. asm. archyvo) Senas šiltnamis virto jaukiu poilsio kampeliu (nuotr. asm. archyvo)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ingridos šiltnamis tapo sodybos kiemo pažiba

Itin padėjo 79-erių uošvis

Ji sako, kad tokios erdvės labai reikėjo – prie terasos stovi kubilas, o iš jo išlipus nėra kur eiti ramiai pasisėdėti, užkąsti ar išgerti arbatos, o iš kubilo einant tiesiai į namus, visur prisitaško labai daug vandens:

„Mūsų terasa yra be stogo, nėra nei kur atsisėsti, maisto padėti negalime dėl šunų ir katinų, nes jie labai mėgsta pasivaišinti. Labai reikėjo erdvės, kad galėtum kažkur labai arti nueiti, pasėdėti.“

Ingrida atvirauja, kad kartais ne viską pavyksta pasidaryti taip greitai, kaip norėtųsi, nes reikia ir dirbti, ir vaikus nuvežti į mokyklą, ir tvarkytis namuose. Tačiau jiems pasisekė, nes turėjo puikų pagalbininką.

„Pavasarį pradėjome daryti, atsiskyrėme dalį, kur galime sodinti augalus, o kitoje pusėje po truputėlį mano auksarankis 79 metų uošvis viską įrenginėjo – ir elektrą atvedė, ir grindis padarė, visus stiklus pakeitė, nes jie buvo tai perskilę, tai sudužę, nudažė rėmą“, – šypsosi I. Lipnickienė.

Sunku suskaičiuoti, kiek laiko užtruko darbai, kol šeima pasiekė galutinį variantą, tačiau vienas itin svarbus reikalas paskatino visus procesus:

„Liepos mėnesį buvo dukros vestuvės ir taupant pinigus vis dėlto sugalvojome, kad mergvakarį švęsime pas mus sodyboje. O kadangi pranešė labai blogus orus, visą dieną žadėjo lietų, tad skubiai reikėjo viską užbaigti, kad būtų tikrai graži erdvė.“

Kaip tarė, taip ir padarė – darbai pagreitėjo ir dukros mergvakarį atšventė šiltnamyje. „Buvo labai gražu, visoms patiko, buvo labai jauku“, – pridūrė ji.

Prireikė vos kelių šimtų eurų

Paklausta, kodėl nusprendė skirti šiltnamį per pusę, o ne įkomponuoti augalus į šiltnamio dizainą, Ingrida atvirauja, kad kažkada patyrė stiprią alerginę reakciją nuo pomidorų žiedų. Be to, augalai užima daug vietos, tad ilsėtis galėtų tik keli žmonės, o jos įrengtame šiltnamyje telpa iki 10 žmonių.

„Kompanijoje tikrai nepasėdėsi, o mūsų šeimyna yra didelė, mes patys esame penkiese, didieji vaikai turi antras puses, tai jau septyniese, jei dar vaikai pasikviečia draugų, atvažiuoja mano dvi sesės su šeimomis, brolis su šeima, tarp augalų tikrai neišeitų pasisėdėti“, – šypteli pašnekovė ir priduria, kad poilsio kampelis nėra visiškai tuščias – čia auga arbatžolės.

Ir kainavo toks projektas visai nedaug – daugeliui darbų buvo panaudotos po statybų likusios medžiagos, kai kurie daiktai buvo palikti senųjų šeimininkų, kiti – jau turėti. Ingridos skaičiavimais, jie išleido vos 330 eurų: 300 eurų kainavo nauji šiltnamio stiklai, dar 30 eurų lemputės, suteikiančios šiltnamiui jaukumo:

„Panaudojome, kas yra likę nuo namo renovacijos, nes darėme su mintimi, kad tai bus laikina, kad nereikėtų didelių investicijų. Liepos mėnesį uždariau savo mokymų studiją dėl kylančių kainų, tad liko lentyna ir stalas, dalis konferencinių kėdžių, kilimus radome garaže.

Dalis dekoracijų liko ir iš Gabrielės, mano dukros, mergvakario. Dabar pamėgau atradusi laiko vis nulėkti į sendaikčius, kažką nupirkti po eurą, du, penkis. Brangiausias daiktas kainavo gal 10 eurų.“

Kiekvienas čia turi savo kampą – poilsio kampelyje galima ne tik išgerti arbatos, bet ir paskaityti knygą, papiešti, apžiūrėti kolekcines lėles, kurios, kaip pasakojo Ingrida, pradėjo gąsdinti dukrą, tad apsigyveno čia.

Sulaukia daugybės komplimentų

I. Lipnickienė džiaugiasi, kad tokio kampelio idėja patiko ne tik jai, bet ir visai šeimai. Ji juokiasi, kad ir vyras jau suprato, kad tikrai reikėjo tokios erdvės ir yra pasiryžęs statyti naują šiltnamį su pamatu.

„Jis sako, sakyk vietą, kur nori, statom normalų. Bet aš dabar jau nebenoriu su šiuo atsisveikinti, – juokiasi Ingrida. – Be to, labai patogu, neapsiverčia namai, nes ten pasėdėjai, ar palikai indus, ar kažko nesusitvarkei, uždarei ir gali sugrįžti vėliau. O namuose norisi, kad nebūtų apkrauta.“

Tik kol kas neaišku, koks likimas poilsio kampelio laukia žiemą: „Daug kas klausė, ką darysime žiemą. Aš tiesiog dar nežinau, mes neturime sprendimo, nes nei židinio, nei krosnelės nepastatysi, tai bus nesaugu.

Nežinau, ar nebesinaudosime, ar apsirengę sėdėsime. Vis tiek vėjas nepūs, o su šilta striuke arbatos išgerti galėsi.“

Moteris neslepia, kad sulaukia daugybės komplimentų, daugelis susižavi jos idėja. Ji svarsto, kad kitų akis, greičiausiai, patraukė tai, kad antram gyvenimui prikėlė tai, ką jau turėjo.

„Pasistatyti ir įsirengti už 100 tūkst. eurų labai gražiai tikrai gali, idėjų dabar pilna, tik pinigų turėk. Bet mes viską darėme su mažomis išlaidomis, iš seno darėme nauja. Supratau, kad nebūtina pirkti naujų daiktų, o galbūt pagalvoti, kaip seną daiktą atgaivinti ir panaudoti“, – šypteli ji.

Ateityje planų Ingridai tikrai netrūksta – dabar dėliojasi mintis renovuoti seną pirtelę ir praplėsti jos pastatą, įsirengti lauko virtuvėlę, o ūkiniame pastate įkurti žaidimų kambarį, nes visi šeimos nariai turi įvairių pomėgių.

„Reiks tartis su savo projektų laimintoju, nes aš galiu daug ką prigalvoti, o ar techniškai tai galima padaryti ir kiek tai kainuos, vertina mano vyras“, – nusijuokia pašnekovė.