Pamačiusi kitos mamos elgesį dukros šventėje, moteris neištvėrė: tokio įžūlumo nesitikėjo

Gimtadienio šventėje paprastai daugiausiai dėmesio gauna gimimo dieną minintis žmogus. Bet viena mama kito vaiko gimtadienyje visų dėmesį pritraukė į savo dukrą.

Viename „Reddit“ forume moteris kritikuojama už tai, kad savo devynmetei dukrai brangią dovaną įteikė per kito vaiko šventę. Mergaitė gavo „Nintendo Switch“ žaidimų konsolę, o gimimo dieną švenčiantis vaikas nė vienos tokios brangios dovanos nesulaukė.

Šio vaiko mama dėl to labai supyko ir išlaidauti nusprendusią mamą kaltina savanaudiškumu ir nekorektišku elgesiu sakydama, kad ji galėjo palaukti ir dukrai dovaną įteikti vėliau, rašo mirror.co.uk

Dovanos reikėjo palaukti

„Reddit“ mama rašė: „Mano dukra Stephie šeštadienį šventė savo devintą gimtadienį. Ji jau kurį laiką prašė „Nintendo Switch“ ir aš manau, kad ji pakankamai didelė ir pakankamai subrendusi, kad galėčiau jai patikėti tokią brangią dovaną. Todėl planas buvo Stephie konsolę padovanoti jos gimtadienio šventės metu – tą patį šeštadienį.

Tačiau viskas išėjo kiek kitaip. Mums nepavyko dovanos iš parduotuvės atsiimti šeštadienį, todėl reikėjo palaukti iki sekmadienio ryto, o sekmadienio rytą ji buvo pakviesta į savo klasės draugės Jolene gimimo dienos šventę. Todėl aš pagalvojau, kol dar vis tiek šventinė nuotaika, tiesiog jai dovaną įteiksiu Jolene gimtadienio šventėje, po torto.

Daugiau apie tai nemąsčiau. Juk ji tiesiog išvyniotų dovaną, o tada visų dėmesys ir vėl grįžtų prie Jolene. Be to, mergaitės draugauja, todėl tikrai nepagalvojau, kad dėl to kiltų problemų. Joms jau devyneri – jis pakankamai didelės ir supranta, kad visaip būna. Ar bent jau aš taip maniau.“

Apkaltino nesąžiningu elgesiu

Amerikietė mama toliau pasakoja, kad viskas buvo gerai, kol grįžusi namo iš Jolene gimtadienio šventės ji sulaukė skambučio.

„Po šventės grįžome namo ir aš sulaukiau Jolene mamos skambučio – ji manęs klausė, kaip aš galėjau taip pasielgti. Ji teigė, kad aš labai ją įžeidžiau, nes ji negalėjo sau leisti dukrai nupirkti tokios brangios dovanos. Pataisykite mane, jei klystu, bet aš augindama

Stephie niekada nemokiau jos rūpintis, kiek kainuoja viena ar kita dovana. Be to, Jolene dėl Stephie dovanos nė kiek nenusiminė, nes ji pati gavo daug naujų žaislų, o Stephie savo dovana su ja dalinosi, jos žaidė kartu, todėl tikrai nepagalvojau, kad kažkas ne taip.

Jolene mama mane apkaltino nesąžiningu elgesiu ir sakė, kad esu pagyrūnė (mes su ja viena kitos pernelyg nemėgstame, tai tiesa, bet aš to neakcentuoju dėl vaikų, nes dėl mūsų su ja santykių problemų vaikai nekalti – visgi, panašu, kad Jolene mamai atrodo kitaip).“

Mama pridūrė, kad jos vyras supranta situaciją, bet irgi sako, kad reikėjo palaukti, kol Jolene išpakuos visas savo dovanas. Į šį įrašą atsakė daugiau nei 1500 žmonių – daugelis jų sutiko, kad brangią dovaną savo dukrai kito vaiko gimtadienyje dovanojusi mama buvo neteisi.