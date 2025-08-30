Pamačiusi, kas ropoja jos darže, Jurgita nustėro: tokio gyvio dar nebuvo mačiusi

Jurgita šio gyvio nuotrauka pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“ ir klausė internautų, kas aplankė jos daržus.
Kai kurie spėliojo, kad tai – vikšrai, kiti sakė, kad sodininkės sodyboje pasirodė drugeliai, o tretieji ramino Jurgitą, kad tai – tikrai ne invaziniai šliužai.
Radinį pakomentavo gamtininkas
Naujienų portalui tv3.lt šį radinį sutiko pakomentuoti gamtininkas Deividas Makavičius. Pasak specialisto, nuotraukoje – drugelio vikšras.
Jis pasakojo, kad nieko nuostabaus, kad žmonės mano, jog tai – kažkoks kirminas. Vis tik jis informavo, kad taip manantieji klysta.
„Jis yra pievinio sfinkso – naktinio drugio – vikšras. Vis tik yra kai kurių ir dieninių rūšių. Pasaulyje skaičiuojama apie 1500 šio drugio rūšių, o Lietuvoje mes jų turime apie 18.
Didelis atotrūkis nuo pasaulinės faunos yra dėl to, kad šie drugiai dažniau aptinkami šiltuosiuose kraštuose, o Lietuvoje vis dar nėra taip šilta“, – pasakojo pašnekovas.
Pasak jo, vikšras – tai stadija prieš pavirtimą drugeliu, o nuotraukoje matomas vikšras yra jau paskutinėje vystymosi stadijoje. Tuomet nuo mitybinio augalo jis nusileidžia ant žemės, įsirausia į ją ir virsta lėliuke.
„Dažniausiai būtent tokiu metu žmonės juos pamato, t. y. vasaros antroje pusėje“, – atskleidė pašnekovas.
Skiriamasis bruožas – ragelis
D. Makavičius taip pat pasakojo, kad nuotraukoje matomas pievinis sfinksas, lyginant su kitais sfinksais, yra vidutinio dydžio.
Anot jo, šis drugys jau išsiritęs dažnai ne vieną pribloškia savo grožiu ir gali atrodyti, kad jis – visai ne vietinis.
„Kai išsirita drugys, jis yra tarsi raudonos, oranžinės spalvos, atrodo kaip tropinis drugelis. O kita labai panaši sfinksų rūšis tiek vikšru, tiek drugiu yra mažasis sfinksas.
Atskirti juos galima nesunkiai – sfinksai nuo kitų kirmėlių skiriasi tuo, kad kūnelio gale turi tarsi rago ataugą. Nuotraukoje irgi matosi mažas ragelis.
O norint atskirti mažąjį sfinksą nuo pievinio – pas mažąjį sfinksą tėra ragelio užuomina, o pas pievinį sfinksą yra didelis ragelis“, – pranešė specialistas.
Gamtininkas pridūrė, kad ne vienam žmogui atrodo, jog kadangi pievinio sfinkso pavadinime yra žodis „pievinis“ – jie gyvena pievose.
Vis tik gamtininkas skubėjo informuoti, kad tai – ne visai tiesa. Anot jo, šie drugiai gali gyventi pievose, bet dažniau renkasi žmonių sodybas.
„Jie daugiau aptinkami prie žmogaus gyvenamųjų vietų – parkų, sodybų, nes čia auginamos ožkarožės, vynuogės, o jų lapus vikšrai mėgsta“, – sakė jis.
Pasiteiravus pašnekovo, ar pievinis sfinksas yra retai sutinkamas drugys, jis tikino, kad ne. Tiesa, D. Makavičius pridėjo, kad žmonės naktimis miega, tad ne kiekvienam pavyksta išvysti pievinį sfinksą.
„Šiaip nėra šie drugiai reti, tačiau naktį žmogus dažniausiai miega ir su jais nesusitinka. Žmonės dažniau mato vikšrus, o jie yra linkę keisti spalvą.
Vikšrai dažniausiai būna žalios spalvos, o jau prieš brandos laiką ta spalva paruduoja. Vikšrai netgi primena mažas gyvačiukes“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį jis.
