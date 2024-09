Pamačiusi, ką vaikinas daro lovoje, Laura išklojo viešai: „Man nejauku“

Laiške Laura išreiškė nepasitenkinimą dėl to, kad jos partneris skiria daug mažiau pastangų jų intymiam gyvenimui nei ji. Ji jautėsi neįvertinta, nes pastaruoju metu didžiausią dalį pastangų dėjo pati.

Jaučiasi ignoruojama

„Miela Coleen,

Tikiuosi gauti patarimų, kaip pagerinti seksą su savo vaikinu. Mes kartu jau penkerius metus ir kitų metų balandį ketiname susituokti.

Per tą laiką, sakyčiau, susikūrėme nuostabų seksualinį gyvenimą, tačiau vienas dalykas mane labai neramina – mano sužadėtinis yra gana tingus lovoje.

Kai mylimės, jis nusimauna tik kelnes ir trumpikes, nors aš būnu visiškai nuoga. Bandžiau su juo kalbėtis apie tai, bet jis neatrodo suinteresuotas ką nors dėl to daryti.

Kaip jau sakiau, manau, kad tai labiau tinginystės klausimas, o ne kas nors sudėtingesnio. Tačiau jaučiu, kad jei jis dažniau nusirenginėtų, kai mes užsiimame seksu, situacija labai pagerėtų.

Tiesą sakant, man šiek tiek būna nejauku nuogai šalia jo, kai jis vis dar beveik visiškai apsirengęs. Ką turėčiau daryti, kad pavyktų ištaisyti šią padėtį? Nors mūsų seksas yra geras, bet žinau, kad gali būti daug geriau“, – rašo moteris.

Siunčia patarimą

Coleen atsako:

„Oho, skamba taip, tarsi jis kaskart į lytinius santykius žiūrėtų kaip į greitą pasimylėjimą, o ne kaip į ką nors intymesnio ar romantiškesnio.

Nesupraskite manęs neteisingai, kartais greitas seksas yra puikus – jis gali būti jaudinantis ir kaip tik tai, ko jums reikia, bet tai nėra tikrasis mylėjimasis. Savo seksualinį gyvenimą vadinate „gražiu“ ir „puikiu“, tačiau visa tai skamba gana blankiai.

Be to, įsivaizduoju, kad dėl to jaučiatės taip, tarsi jis norėtų tik sekso ir norėtų, kad viskas greitai baigtųsi, kad galėtų užsimauti kelnes, judėti toliau ir tęsti savo dieną! Čia nėra jokios romantikos ar preliudijos, o tą, kaip spėju, jis labiau stengėsi daryti, kai tik susipažinote.

Galbūt jis laiko tave ir santykius savaime suprantamu dalyku ir nenori pasistengti.

Manau, kad jei apie tokius dalykus nekalbėsite, vėliau jūsų santykiai greičiausiai pašlis. Jūs nesate laiminga, todėl turite priversti jį jus išgirsti – ypač turint omenyje, kad balandį tuokiatės. Juk nenorite eiti prie altoriaus susierzinusi, kad tekate už žmogaus, kuris sekso metu nenusirengia.

Kai kalbėsitės su juo, darykite tai ne miegamajame ir paverskite tai pokalbiu apie tai, kas jums abiem patinka ir ko norite iš sekso. Skatinkite jį tiksliai pasakyti, kaip jis jaučiasi.

Gebėjimas rasti kompromisą ir bendravimas yra svarbūs jūsų tolesnių santykių kokybei“, – pataria specialistė.