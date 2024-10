Pamačiusi, ką pora veikia kapinėse, vos nenualpo: „Net šunys taip nesielgtų“

Neseniai mirusią motiną palaidojusi moteris pasibjaurėjo tuo, ką išvydo – ji pastebėjo kapinėse šėliojančią porą.

Moteris, kuri savo tapatybės neatskleidė, nufilmavo jų šėliones, tikėdamasi jaunuolius sugėdinti, tačiau nesėkmingai. Tokį elgesį jį pavadino „gėdingu“, rašo mirror.co.uk.

Ant kapo lytiškai santykiaujanti pora buvo pastebėta Airijos Korko miesto Švento Mykolo kapinėse. Užfiksuotuose vaizduose matyti, kad pora, sugulusi po medžiu, užsiima lytiniais santykiais.

Vaizdais pasidalijusi moteris teigė: „Lankiau motinos kapą Švento Mykolo kapinėse ir pastebėjau du žmones, kurie užsiiminėjo seksu ant kapo. Buvau pasibaisėjusi, bet jiems tai, panašu, nerūpėjo.

Jei tai būtų daroma ant mano mamos kapo, nebūčiau atsakinga už tai, ką būčiau jiems padariusi. Visiška gėda, net šunys taip nesielgtų. Neseniai palaidojau savo motina, gėdinga, kas vyksta mūsų kapinėse.“

SEX IN GRAVEYARD - Hi Neil, I visited my mother’s grave last night in St Michael’s graveyard & came across two people having sex on a grave. I was horrified but they didn’t seem to care. If it had been my mother’s grave I wouldn’t have been responsible for what I would have done. pic.twitter.com/ZXul95AbPw