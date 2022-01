Pamačiusi, ką kiti veikia baseine, vilnietė išėjo žiaugčiodama: „Kaip šlykštu“

Pradėkime nuo to, kad į vieną Vilniaus SPA reguliariai po darbo einu kartą per savaitę. Ten esu visko mačiusi – ir neprisižiūrėjusių moterų, ir apsileidusių vyrų, o ką jau kalbėti apie tai, kokius romanus galima prirašyti stebint atėjusias šeimas. Būna visko – ir susipyksta, ir keiksnoja vieni kitus. Kadangi einu viena, be draugijos, tai net nenorėdama, o kartais ir tyčia pasmalsaudama, nugirstu įvairiausių dalykų.

Šį kartą veiksmas, apie kurį noriu papasakoti, vyko Druskininkų vandens parke. Su drauge nuvykome praleisti pusdienio – aišku, kalniukus ir aktyvias pramogas palikome jaunimui, o pačios pasivaikščiojome po pirteles, nuėjome į baseiną.

Įsitaisiusios baseine kalbėjomės, ilsėjomės, mėgavomės aplinka ir poilsiu. Vis tik netrukus mano dėmesį patraukė netoliese įsitaisiusi jauna porelė. Nesumeluosiu, kokių 20-22 metų, pakankamai jauni, žavūs, gražūs.

Jiedu buvo tame pačiame baseine kaip ir mes, tik truputį atokiau, kur mažesnis žmonių srautas. Įdėmiau pažiūrėjusi, ką jie veikia, pasigailėjau!

Aš neturėjau kur dėti akių pamačiusi, kur ta mergina laiko savo rankas – taip taip, jiedu buvo taip įkaitę nuo aistros, bučinių ir susijaudinimo, kad net nesusimąstė apie šalia esančius žmones ir net vaikus! Atrodė, kad netrukus jie tiesiog ims mylėtis bendrame baseine.

Nejaugi namuose per prasta?

Kaip šlykštu! Nejaugi namuose per prasta? Juk tame baseine pilna svetimų žodžių – čia gal koks ekstremalių pojūčių trūkumas?

Nei gėdos, nei sarmatos! Dievaži, būta ir mano laikais meilių-seilių, bet visada jausdavome ribas, o net ir bučinys autobuse, prisimenu, priversdavo susigėsti, susinepatoginti.

Gnybštelėjau draugei, tada pamatė ir ji – mums buvo tiek nemalonu, kad nusprendėme išlipti iš baseino. Gal reikėjo tai porelei ką nors pasakyti? Nedrįsom! Apėmė tokia svetima gėda, kad norėjosi eiti neatsigręžiant.

Oi tas jaunimas šiais laikais – laisvė visada yra gerai, tačiau labai reikia žinoti ir mokėti su ja elgtis, nes gali akivaizdžiai peržengti ribas.

Autorius: skaitytoja Veronika

Turite ką papasakoti? Parašykite mums [email protected]